«Эмоции взяли верх»: сын Децла оправдался за скандальное видео с выселением матери

Публичные конфликты близких людей всегда вызывают живой отклик аудитории — особенно когда попадают в сеть. Не стала исключением и недавняя ситуация вокруг семьи легендарного рэпера Децла. Его сын, Антоний Толмацкий, был вынужден объясняться после появления скандального ролика, запечатлевшего эпизод выселения его матери из квартиры.
Испытав на себе всю силу негативной реакции в интернете, Антоний вышел на связь в социальных сетях, чтобы внести ясность в сложившуюся ситуацию. Он подчеркнул, что квартира, о которой идет речь, принадлежит его бабушке, которая в силу обстоятельств больше не может нести бремя ее содержания.
Подробности семейного конфликта молодой человек предпочел не раскрывать, однако подчеркнул, что опубликованный ролик не отражает всей глубины и сложности происходящего в семье.
«К сожалению, один эпизод, когда эмоции взяли верх, попал в интернет без контекста: там не видно ни нашей предыстории, ни всех тех шагов, которые мы делали, чтобы найти выход без конфликта», — написал Антоний.
При этом младший Толмацкий не стал искать оправданий своему поведению и открыто признал, что в тот момент вел себя не лучшим образом — его манеры действительно оставляли желать лучшего.
Децл, Кирилл Толмацкий. Фото: соцсети
Некоторое время назад модель Юлия Киселева — мать Антония и вдова Кирилла Толмацкого (Децла) — разместила видеозапись, на которой ее сын в резкой манере настаивает, чтобы она освободила помещение: ему нужно было организовать фотосессию перед продажей недвижимости.
Опубликованный ролик вызвал бурную общественную реакцию, и ряд известных персон, включая Марию Погребняк, высказали неодобрение поступком молодого человека.
Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, ушел из жизни в 2019 году, когда ему было 35 лет. После кончины артиста его близкие не раз оказывались вовлечены в споры, связанные с разделом наследства и имущественных прав.
В настоящее время Антоний проживает совместно с бабушкой — Ириной Толмацкой. Он получает образование на факультете журналистики Московского государственного университета, а главный источник его заработка — это роялти от музыкальных произведений отца, составляющие примерно 60 тысяч рублей ежемесячно. Определенную часть бытовых расходов берет на себя его спутница Диана, которая трудится в сфере SMM — в качестве SMM‑менеджера.