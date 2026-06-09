«Эмоции взяли верх»: сын Децла оправдался за скандальное видео с выселением матери

Публичные конфликты близких людей всегда вызывают живой отклик аудитории — особенно когда попадают в сеть. Не стала исключением и недавняя ситуация вокруг семьи легендарного рэпера Децла. Его сын, Антоний Толмацкий, был вынужден объясняться после появления скандального ролика, запечатлевшего эпизод выселения его матери из квартиры.

Испытав на себе всю силу негативной реакции в интернете, Антоний вышел на связь в социальных сетях, чтобы внести ясность в сложившуюся ситуацию. Он подчеркнул, что квартира, о которой идет речь, принадлежит его бабушке, которая в силу обстоятельств больше не может нести бремя ее содержания.

Подробности семейного конфликта молодой человек предпочел не раскрывать, однако подчеркнул, что опубликованный ролик не отражает всей глубины и сложности происходящего в семье.

«К сожалению, один эпизод, когда эмоции взяли верх, попал в интернет без контекста: там не видно ни нашей предыстории, ни всех тех шагов, которые мы делали, чтобы найти выход без конфликта», — написал Антоний.

При этом младший Толмацкий не стал искать оправданий своему поведению и открыто признал, что в тот момент вел себя не лучшим образом — его манеры действительно оставляли желать лучшего.