Эммануил Виторган вместе с семьей уехал из России

На снимках 86-летний артист запечатлен в махровом халате на зеленой лужайке перед домом. Выглядит он загорелым и отдохнувшим.

«Вайб: "драгс фром Бронкс или В Юрмале комары". Модель: народный артист России», — подписал кадры Максим.

Оказалось, что Эммануил Гедеонович вместе с супругой Ириной Млодик и двумя дочерьми Этель и Кларой отправился в Юрмалу. Это ежегодная традиция семьи — каждое лето они проводят в Латвии, где родилась жена артиста.

Поклонники пришли в восторг от опубликованных фото. «Даже в старости, красив, как бог»; «На стиле! Добрых долгих лет»; «Модель стабильно прекрасен и обаятелен», — комментируют пользователи.

Эммануил Виторган известен по ролям в фильмах «Любовь и голуби», «Трест, который лопнул», «Зимний вечер в Гаграх» и многим другим. Он является народным артистом России.

В 2003 году актер женился на Ирине Млодик, которая родила ему двух дочерей — Этель и Клару. Сейчас старшей девочке 8 лет, младшей — 6. Супруги признаются, что с появлением дочерей у них началась вторая молодость.

Эммануил Виторган в 2024 году перенес инсульт и госпитализацию. Однако в последнее время его состояние стабилизировалось, и он чувствует себя хорошо.

Ранее актер уже отдыхал в Юрмале с семьей, что подтверждалось публикациями в соцсетях. Две дочери Эммануила Виторгана от брака с Ириной Млодик часто появляются на семейных фото, и актер признается, что они помогают ему сохранять бодрость духа и позитивный настрой.

Сын Максим также поддерживает тёплые отношения с отцом, несмотря на то что они живут в разных странах. Эммануил Гедеонович неоднократно говорил в интервью, что рад каждому моменту, проведённому с дочерями, и считает, что именно они продлевают ему жизнь.