Элина Камирен из 'Дома-2' — про дочку от Задойнова: "Удивляешь меня каждый день — ты многогранна"

Звезда проекта "Дом-2" Элина Камирен одна воспитывает дочку Сашу от бывшего мужа Александра Задойнова. Тот давно женат на другой. От Ксении Задойновой у экс-частника телестройки есть младшая дочка София. А от первого брака у Задойнова есть уже взрослая дочка Анастасия. Всего у Александра трое детей.

Что Камирен говорит о дочке Задойнова

Элина в своем микроблоге поделилась редкими фото, показав памятные кадры, на которых ее дочка Саша запечатлена еще малышкой. Так, звездная блондинка поздравила именинницу с 11-летием. И рассказала, почему она так гордится своей дочерью от Задойнова. Если Камирен за что-то и благодарна бывшему мужу, так это за то, что она стала матерью и у нее появилась такая прекрасная дочка.