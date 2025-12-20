Элина Камирен из 'Дома-2' — про дочку от Задойнова: "Удивляешь меня каждый день — ты многогранна"

Звезда проекта "Дом-2" Элина Камирен одна воспитывает дочку Сашу от бывшего мужа Александра Задойнова. Тот давно женат на другой. От Ксении Задойновой у экс-частника телестройки есть младшая дочка София. А от первого брака у Задойнова есть уже взрослая дочка Анастасия. Всего у Александра трое детей.
Что Камирен говорит о дочке Задойнова
Элина в своем микроблоге поделилась редкими фото, показав памятные кадры, на которых ее дочка Саша запечатлена еще малышкой. Так, звездная блондинка поздравила именинницу с 11-летием. И рассказала, почему она так гордится своей дочерью от Задойнова. Если Камирен за что-то и благодарна бывшему мужу, так это за то, что она стала матерью и у нее появилась такая прекрасная дочка.
"Ровно 11 лет назад на свет появилась эта девочка! 11 лет — новый замечательный этап в твоей жизни. Ты каждый день удивляешь меня своей любознательностью, добротой и талантами. Ты многогранна и в тебе целый мир.
Пусть этот год станет для тебя самым ярким: с веселыми приключениями, интересными увлечениями и исполнением желаний. Знай: мы всегда рядом, всегда поддержим и любим тебя больше всего на свете", - отметила Элина.
Дочка Элины Камирен Саша. Фото: соцсети
Какие отношения связывают Камирен и Задойнова
Элина с бывшим мужем практически не общается. Но нынешняя жена Александра Задойнова Ксения часто жаловалась на то, что Камирен может без предупреждения отправить к ним свою дочку в гости. Не нравится возлюбленной экс-участника телестройки и то, что Элина никогда не предупреждает их о своих планах.
При этом Ксения Задойнова не имеет ничего против самой Саши. К падчерице она настроена дружелюбно и рада, что та общается с ее дочкой Софией. Ведь девочки сестры по отцу.
Ранее мы писали, какими стали наследницы Задойнова. Как оказалось, девочки дружны между собой и общаются даже несмотря на то, что у них разные мамы. Внимание поклонников чаще всего привлекает именно Саша. Будучи дочкой Элины Камирен, она уже пробует себя в качестве блогера. Снимается в детской рекламе и может в будущем стать моделью.
