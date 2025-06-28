Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева осталась без доступа к своим банковским счетам в России. По данным телеграм-канала SHOT , они заблокированы. Из-за чего это произошло?

У Елены Исинбаевой накопились долги по налогам. Поэтому было принято решение о блокировке счетов спортсменки. Ранее сообщалось, что чемпионка накопила большой долг по коммунальным платежам. Исинбаева должна за услуги ЖКХ больше 400 тысяч рублей.

Елена Исинбаева уже несколько лет не живет в России. Вместе с мужем Никитой Петиновым и двумя детьми прославленная спортсменка поселилась в Испании.

Пару лет назад Елена сделала громкое заявление в личном блоге. Она заявила, что живет там, где работает. Своим высказыванием легкоатлетка спровоцировала скандал. Его комментировала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

Елене Исинбаевой 3 июня исполнилось 43 года. Она — одна из самых титулованных и известных в мире спортсменок. Елена, уроженка Волгограда, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира имировая рекордсменка.

В январе этого года Елена Исинбаева приезжала в Волгоград. 3 января скончался тренер олимпийской чемпионки Евгений Трофимов. Спортсменка прилетала из Испании на прощание с ним.