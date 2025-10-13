Елене Блиновской сократили срок заключения на четыре месяца

В понедельник, 13 октября, апелляционный суд отклонил ходатайство защиты Елены Блиновской об отсрочке отбывания наказания до 2034 года, которое адвокаты запрашивали до достижения ее детьми четырнадцатилетнего возраста.

При этом суд все же пошел на некоторое смягчение приговора: срок заключения сократили до 4 лет и 6 месяцев, а размер штрафа уменьшили до 950 тысяч рублей, пишет РИА Новости .

В течение двух недель Елена Блиновская отправится в тюрьму. С учетом всех обстоятельств, в колонии она должна будет провести 1,5 года.

В судебном заседании присутствовали родители осужденной. Мать Блиновской выразила несогласие с размером задолженности, заявив, что налоговая служба значительно завысила предъявленную сумму. Также она сообщила об аресте квартиры ее сына Александра, который утверждает, что не имел никаких финансовых отношений с сестрой.

Сама Блиновская в своем обращении к суду выразила раскаяние, подчеркнув, что ее нахождение в изоляции и отсутствие дома негативно сказывается на психологическом состоянии детей. Слушание дела она наблюдала по видеосвязи из следственного изолятора.

Напомним, что 3 марта Савеловский суд Москвы вынес первоначальный приговор, согласно которому Блиновская приговаривалась к пяти годам колонии общего режима.

Тогда же суд назначил ей штраф в размере одного миллиона рублей и ввел запрет на ведение предпринимательской деятельности сроком на четыре года. Блогершу признали виновной по статьям о легализации преступных доходов и незаконных операциях с платежными средствами. При этом от ответственности за неуплату налогов ее освободили в связи с истечением срока давности по этому эпизоду. Дополнительно суд постановил конфисковать в пользу государства все арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Первоначально ее поместили под домашний арест, однако позднее, в связи с нарушением установленных ограничений, ее перевели в следственный изолятор. В дальнейшем суд также признал блогершу банкротом.