Елене Блиновской передали 20 кг сладостей в колонию

В честь 45‑летия Елене Блиновской устроили особенный праздник — пусть и в непривычных условиях. Главным подарком стали сладости: торт, шоколад и конфеты общим весом в 20 кг. Чтобы вручить этот «сахарный подгон», отцу блогерки пришлось отстоять шестичасовую очередь в ИК‑1.

Все лакомства прошли строгую проверку: их разрезали и внимательно осмотрели на предмет запрещенных предметов. В итоге до Елены дошли только отечественные сладости — заморские вкусности не пропустили. На встречу с дочерью приехали мама и отец, а вот младший брат отказался — он не поддерживает связь с Еленой. При этом личную встречу с семьей организовать не разрешили.

Помимо сладостей, Блиновской передали еще один подарок — 12 тысяч рублей на личные расходы в колонии. Сама именинница не планирует устраивать пышное празднование: она собирается просто попить чай с тортом и угостить сокамерниц.

Следующее свидание с родными вживую намечено только на сентябрь — оно продлится всего полчаса. А пока из самых насущных пожеланий Елены Блиновской, как сообщает Mash, — передать ей халат: в колонии не хватает одежды.

Напомним, Елену Блиновскую осудили по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. В марте 2025 года суд назначил наказание: пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей. Также с Блиновской взыскали около 587,6 млн рублей в счет возмещения ущерба, а часть имущества конфисковали в пользу государства.

Задержали блогершу в апреле 2023 года — при попытке выехать из России. В ходе процесса она частично признавала вину, а в прениях просила суд применить отсрочку наказания, чтобы иметь возможность воспитывать несовершеннолетних детей, которых у нее четверо, три сына и дочка.