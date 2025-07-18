Елена Захарова заговорила об особенностях дочери

Дочь актрисы Елены Захаровой делает первые шаги в кино. Семилетняя Майя снимается вместе с мамой. Елена Захарова не делает наследнице протекций.

А еще у дочери актрисы невероятная гибкость и растяжка. Майя занимается балетом. С трех лет.

"Вообще, нам говорили в школе, что у Майи есть задатки", — цитирует Елену Захарову MK.RU .

Актриса рассказала, что у ее дочери необычная растяжка. Она даже спит в позе лягушки.

"Мне кажется, не каждый так даже может сесть. Или, например, спокойно может поднять ногу к голове. Такая вот природная особенность", — рассказала о дочери Захарова.

Снимается Майя и в кино. Девочка отметилась вместе с мамой в короткометражке. Она сыграла дочь главной героини, в роли которой снималась Елена Захарова.