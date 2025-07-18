Елена Захарова заговорила об особенностях дочери

Елена Захарова. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Елена Захарова о съемках дочери в кино: «Специально для этого ничего не делаем»
Дочь актрисы Елены Захаровой делает первые шаги в кино. Семилетняя Майя снимается вместе с мамой. Елена Захарова не делает наследнице протекций.
А еще у дочери актрисы невероятная гибкость и растяжка. Майя занимается балетом. С трех лет.
"Вообще, нам говорили в школе, что у Майи есть задатки", — цитирует Елену Захарову MK.RU.
Актриса рассказала, что у ее дочери необычная растяжка. Она даже спит в позе лягушки.
"Мне кажется, не каждый так даже может сесть. Или, например, спокойно может поднять ногу к голове. Такая вот природная особенность", — рассказала о дочери Захарова.
Снимается Майя и в кино. Девочка отметилась вместе с мамой в короткометражке. Она сыграла дочь главной героини, в роли которой снималась Елена Захарова.
"Для этого она проходила честно пробы. Я думала, что ее не возьмут, но ее взяли", — честно призналась актриса.
Елена Захарова с дочкой. Фото: Иван Макеев / 'КП'
Елена Захарова уточнила, что не бегает с дочкой по кастингам. И не мечтает о том, что Майя станет великой актрисой.
"Мы специально для этого ничего не делаем, ни по каким кастингам не бегаем: возьмите моего ребенка, быстрее-быстрее!" — сделала акцент звездная мама.
Майя — младшая дочь Елены Захаровой. В декабре ей исполнится восемь лет. До ее появления на свет Елена Захарова пережила настоящий ужас.
Она потеряла старшую дочку Анну Марию. Девочка скончалась в грудном возрасте. Актриса свозила малышку на отдых в жаркую страну. Там крошка подхватила вирус. Организм не смог ему противостоять. Врачи были бессильны. В конце октября 2011 года Анна Мария умерла. После потери ребенка Захарова пережила еще и развод с мужем, папой Анны Марии.
В декабре 2017 года Захарова вновь стала мамой. Отца Майи она скрывает. Вторую дочку Захарова долго не показывала поклонникам. И только в 2023 году она представила Майю поклонникам.