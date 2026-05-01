Елена Воробей не может смириться со смертью отца: «Душа продолжает кровоточить»

Актриса Елена Воробей. Фото: КП/Михаил Фролов

Юмористка и пародистка Елена Воробей переживает тяжелую утрату. В середине апреля на 78-м году жизни скончался ее отец Яков Лебенбаум.

Мужчина тяжело болел. Последние два месяца врачи боролись за его жизнь, но спасти пациента не смогли.

Артистка Елена Воробей признается, что не может принять случившееся, и до сих пор задает себе мучительные вопросы: все ли она сделала как дочь, можно ли было спасти отца, если бы были предприняты другие меры?

«Слезы не заканчиваются, и душа продолжает кровоточить. Нет успокоительных, способных уменьшить душевную боль, нет таких слов, нет таких лекарств», — написала Воробей в своем блоге, обращаясь к отцу.

Она также добавила, что горе вымотало ее, забрало и физические, и моральные силы.

Несмотря на боль, Елена Воробей продолжает работать. Вскоре после похорон она отправилась в гастрольный тур. Артистка признается, что выходить на сцену и шутить сейчас невероятно сложно.

«Для меня самое сложное в такие минуты — выходить на сцену и шутить. Вот сегодня мы отыграли концерт в городе Алтай. Мы в Казахстане, у нас гастрольный тур», — поделилась Воробей.

Поклонники поддерживают артистку, и она чувствует, что эта поддержка дает ей силы.

Яков Лебенбаум был не просто отцом, но и близким другом для Елены. В 2022 году он перенес сложную операцию на сердце, после которой ему установили 11 стентов. Сама артистка признавалась, что чувство юмора и пластичность у нее — от папы.

Это не первая тяжелая потеря для Воробей: в 2016 году ушла из жизни ее мама.

