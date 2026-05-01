Елена Воробей не может смириться со смертью отца: «Душа продолжает кровоточить»

Мужчина тяжело болел. Последние два месяца врачи боролись за его жизнь, но спасти пациента не смогли.

Артистка Елена Воробей признается, что не может принять случившееся, и до сих пор задает себе мучительные вопросы: все ли она сделала как дочь, можно ли было спасти отца, если бы были предприняты другие меры?

«Слезы не заканчиваются, и душа продолжает кровоточить. Нет успокоительных, способных уменьшить душевную боль, нет таких слов, нет таких лекарств», — написала Воробей в своем блоге, обращаясь к отцу.

Она также добавила, что горе вымотало ее, забрало и физические, и моральные силы.

Несмотря на боль, Елена Воробей продолжает работать. Вскоре после похорон она отправилась в гастрольный тур. Артистка признается, что выходить на сцену и шутить сейчас невероятно сложно.

«Для меня самое сложное в такие минуты — выходить на сцену и шутить. Вот сегодня мы отыграли концерт в городе Алтай. Мы в Казахстане, у нас гастрольный тур», — поделилась Воробей.

Поклонники поддерживают артистку, и она чувствует, что эта поддержка дает ей силы.

Яков Лебенбаум был не просто отцом, но и близким другом для Елены. В 2022 году он перенес сложную операцию на сердце, после которой ему установили 11 стентов. Сама артистка признавалась, что чувство юмора и пластичность у нее — от папы.

Это не первая тяжелая потеря для Воробей: в 2016 году ушла из жизни ее мама.