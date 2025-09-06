Елена Товстик обижена на ушедшего к Дибровой мужа: "А я тоже ребенок, которого бросили"

Роман Товстик в интервью Андрею Малахову заявил, что очень привязан к своим детям. Их у миллиардера шестеро. По его словам, отцовство — для него больная тема. И фундамент всей жизни. Поэтому ему так важно поддерживать общение с отпрысками. Говоря о своих детях, бизнесмен даже расплакался. Его жена Елена переживает, что муж отнимет у нее наследников и оставит без гроша.

Елена плачет из-за Товстика

Жена миллиардера сама чуть не разрыдалась, слушая интервью Товстика. Она дала понять, что обижена на мужа, который взял и бросил ее ради Полины Дибровой. Себя Елена также отождествляет с "ребенком", о котором всегда заботились. Она, похоже, не планирует работать и обеспечивать себя самостоятельно. С Товстиком Елена познакомилась в 17 лет, когда была еще школьницей. И, по сути, всю жизнь была на иждивении у него.

"А я тоже ребенок, которого бросили! Я седьмой ребенок, который был под его крылом. Который обо мне заботился. Он говорит: "Ты для меня седьмой ребенок“. И получается, меня, как седьмого ребенка бросили", - жаловалась Елена.

Товстик хочет детей от Дибровой

Бизнесмен намекнул, что с радостью стал бы отцом еще как минимум двоих детей. Похоже, что Товстик ждет, что Полина подарит ему наследников. Диброва уж подтвердила отношения с миллиардером. Елена уверена, что именно жена шоумена Дмитрия Диброва настояла на том, чтобы муж с ней развелся. Жена Товстика подметила, что сам Роман едва ли так просто ушел бы из семьи.

Полина заверила, что не считает Елену своей подругой. С ней она не общается с 2017 года. При этом Товстик сделала Диброву крестной матерью своего 12-летнего сына. И говорила, что жена Диброва даже встречала ее из роддома. Телеведущий намекал, что и сам не против жениться по любви после развода с Полиной. Также Дмитрий благодарен всем тем, кто не пытается узнать подробности его развода. Шоумен до сих пор переживает из-за того, что его жена ушла к другому.