Елена Товстик о муже-миллиардере: «Дочь встречала день рождения на балконе»

По словам Елены Товстик, первый юбилей девочки прошёл на балконе с аниматором, в то время как отец отдыхал на море с новой возлюбленной.

«Позор миллиардеру Товстику! Его родная дочь встретила свой день рождения на балконе. Не было ни праздника, ни развлечений, ни торта и подарков. Вместо отца к нам вообще прибыл зеленый кактус с гитарой, который только говорил и пел», — заявила Товстик.

Елена также сообщила, что на подарок для ребёнка скинулись «неравнодушные подписчики» в её социальных сетях, так как отец не проявил инициативы.

Она утверждает, что Роман проигнорировал все её заблаговременные просьбы об организации торжества и уехал на море со своей новой избранницей — Полиной Дибровой. При этом старших детей он отправил не на отдых, а в лес с посторонними людьми.

Подарки от отца — воздушные шары и игрушечный единорог — появились только после того, как Елена публично пристыдила его в интернете. Однако, по её словам, «торт и праздник от отца мы так и не получили».

Развод Елены и Романа Товстик состоялся в октябре 2025 года. Причиной расставания стал уход бизнесмена к Полине Дибровой, которая ранее развелась с телеведущим Дмитрием Дибровым.

История семейных перипетий получила широкий резонанс, поскольку Дмитрий и Полина Дибровы состояли в браке 16 лет и их развод также активно обсуждался в СМИ.