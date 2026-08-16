Елена Товстик о муже-миллиардере: «Дочь встречала день рождения на балконе»

Елена Товстик. Фото: соцсети


Блогер Елена Товстик раскритиковала своего бывшего супруга, бизнесмена Романа Товстика, за то, что он не организовал праздник для их общей дочери Агаты.

По словам Елены Товстик, первый юбилей девочки прошёл на балконе с аниматором, в то время как отец отдыхал на море с новой возлюбленной.

«Позор миллиардеру Товстику! Его родная дочь встретила свой день рождения на балконе. Не было ни праздника, ни развлечений, ни торта и подарков. Вместо отца к нам вообще прибыл зеленый кактус с гитарой, который только говорил и пел», — заявила Товстик.

Елена также сообщила, что на подарок для ребёнка скинулись «неравнодушные подписчики» в её социальных сетях, так как отец не проявил инициативы.

Она утверждает, что Роман проигнорировал все её заблаговременные просьбы об организации торжества и уехал на море со своей новой избранницей — Полиной Дибровой. При этом старших детей он отправил не на отдых, а в лес с посторонними людьми.

Подарки от отца — воздушные шары и игрушечный единорог — появились только после того, как Елена публично пристыдила его в интернете. Однако, по её словам, «торт и праздник от отца мы так и не получили».

Развод Елены и Романа Товстик состоялся в октябре 2025 года. Причиной расставания стал уход бизнесмена к Полине Дибровой, которая ранее развелась с телеведущим Дмитрием Дибровым.

История семейных перипетий получила широкий резонанс, поскольку Дмитрий и Полина Дибровы состояли в браке 16 лет и их развод также активно обсуждался в СМИ.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также