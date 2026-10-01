Елена Товстик готовит встречные иски против Полины Дибровой

После того как Полина подала иск о защите чести и достоинства на пять миллионов рублей, выяснилось, что Елена не собирается оставлять это без ответа и намерена подать встречные иски.

О ходе разбирательства рассказала адвокат Дибровой Марина Дубровская. По ее словам, на предварительной беседе представитель Елены Товстик с порога заявила о планах подать встречные иски в адрес Полины, назвав их «за какие-то фантазийные высказывания». Настрой представителя Дубровская охарактеризовала как агрессивный.

Сама Полина ранее объяснила, что решила судиться после того, как конфликт затронул ее детей.

«Я терпела больше года, но хватит. Мы живем с Романом вместе уже год. В течение года она поливает нас грязью. Мы молчали, потому что входили в положение Лены, понимая, что она в расстроенных чувствах. Но она тронула моих детей, тут я не буду молчать. Каждая мать будет защищать своих детей», — заявила Диброва.

История конфликта уходит корнями в разводы двух пар. Роман Товстик ушел от Елены, матери шестерых детей, к Полине Дибровой, которая, в свою очередь, развелась с телеведущим Дмитрием Дибровым после 16 лет брака. Раньше Елена и Полина были подругами — более того, Полина была крестной матерью одного из детей Товстиков .

После развода Елена начала публиковать в соцсетях посты с обвинениями в адрес бывшего мужа и его новой избранницы. В одном из них она назвала ситуацию «поцелуем Иуды», заявив, что Полина «зашла в семью», а после «предала всех». Именно этот пост и стал поводом для иска Дибровой.

Параллельно сам Роман Товстик также подал иск к Елене с требованием удалить публикации, порочащие его репутацию, и опровергнуть сведения о том, что он «бросил детей» и «применял насилие».

Очередное заседание по делу Дибровой и Товстик назначено на 14 октября.