Елена Проклова ушла в другую профессию: «Театр перестал быть моей основой»

По ее словам, в этой инициативе есть доля правды, хотя не обошлось и без преувеличений.

«Я живу в Сочи, в горах, занимаясь иконописью, и старалась уйти, наоборот, от всего социума. Я думаю, что в этом есть и 50% правды, и 50% сгущения красок», — поделилась актриса с Teleprogramma.org.

Она отметила, что в любом случае желание сделать процесс обучения актеров более совершенным заслуживает одобрения.

«А то, что сгущаются краски, ну а как без этого обойтись? Это уже нереально», — добавила Проклова.

Заслуженная артистка РСФСР также рассказала, что не бросила профессию окончательно, но театр перестал быть основой ее жизни. Она продолжает играть в спектаклях, которые любит, однако основное время посвящает иконописи — занятию, к которому стремилась много лет.

Проклова обучалась в одной из лучших школ иконописи и, по совету педагога, решила заниматься этим серьезно, а не в свободные часы между ролями.

«Иконопись — это образ жизни, а не времяпрепровождение в свободные часы», — призналась актриса.

Напомним, что Елена Проклова — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР, известная по фильмам «Мимино», «Собака на сене», «Единственная» и другим.

Она окончила Школу-студию МХАТ в 1973 году и долгое время играла на сцене МХАТа. В 2026 году актриса была удостоена премии «Фигаро» в номинации «За искусство быть настоящей».