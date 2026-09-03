Елена Проклова сбежала от людей в горы

Артистка Елена Проклова призналась, что устала от многолетней суеты и сознательно свела общение к минимуму, посвятив себя писанию икон.

По словам Прокловой, она наконец живёт той жизнью, о которой всегда мечтала. Она вышла на пенсию и может позволить себе работать ровно столько, сколько хочет.

«С людскими особями я не особо общаюсь. Честно, устала от количества народа, которые были вокруг меня всю жизнь. И с радостью живу в своём одиночестве», — сказала она. С дочерями и третьим супругом, бизнесменом Андреем Тришиным, актриса общается по телефону.

Иконопись для Прокловой стала главным делом жизни. Она специально обучалась этому ремеслу в одной из лучших школ и теперь полностью посвящает себя сакральному искусству.

«Иконопись — это образ жизни, а не времяпрепровождение в свободные часы», — поясняет актриса.

С мужем Андреем Тришиным, с которым Проклова разводилась, а затем воссоединилась, она живёт на два города. Муж остаётся в Подмосковье, а актриса — в Сочи.

Они пересекаются, когда она приезжает в Москву на спектакли, или он прилетает к ней.