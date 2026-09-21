Елена Проклова поделилась фирменным рецептом квашеных огурцов без кипятка

Актриса Елена Проклова, известная не только ролями в кино, но и своей любовью к земле, поделилась с поклонниками фирменным рецептом квашеных огурцов.

Проклова рассказала, что выращивает овощи и фрукты сразу на двух участках: в Москве и в Сочи. Каждый день она собирала свежие огурцы и сразу же солила их, чтобы сохранить вкус лета на зиму.

По словам актрисы, в ее рецепте нет ничего сложного, и он не требует никаких особых кулинарных навыков. Главный секрет — простота и холодная вода, которую не нужно кипятить.

«Собираете огурцы, помыть, на два часа замочить, чтобы они полежали в воде. После этого в банке любого размера вы укладываете огурцы вместе со специями, а потом листья хрена заматываются и как пробочка такая делается. Заливаются они так: на каждый литр воды кладу две столовые ложки соли и больше ничего не кладу. Размешала и залила. Холодной водой, не надо ничего кипятить и греть».

Елена Проклова давно известна как увлеченный садовод и огородник. Она даже получила второе высшее образование, связанное с ландшафтным дизайном.

Актриса не раз делилась с поклонниками секретами богатого урожая и признавалась, что предпочитает выращивать все самостоятельно — из семечка, а не покупать готовые саженцы на рынке.

«Я стараюсь все делать сама! Вы знаете, в этом есть какая-то магия! Когда ты все делаешь сам, с нуля. Получаешь гораздо больше от этого растения, будь то цветок, овощ, фрукт. Это как твое дитя!».

По словам артистки, земля дает ей энергию и помогает восстанавливаться после напряженных съемок. Проклова уверена, что человек обязан ухаживать за землей и поддерживать ее плодородие.