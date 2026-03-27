Елена Подкаминская разводится со вторым мужем после девяти лет брака

В эту пятницу, 27 марта, состоится судебное заседание, которое, скорее всего, официально поставит точку в браке актрисы Елены Подкаминской и ее второго супруга Дениса Гущина. Разбираемся в деталях ситуации.

Предстоящее расторжение брака

Сегодня пройдет судебное заседание по делу о разводе Елены Подкаминской и Дениса Гущина. По имеющейся информации, брак пары будет официально расторгнут. Супруги прожили вместе 9 лет, в браке родилось двое детей. Дочери Еве восемь лет, а сыну Саше шесть.

Кроме того, у Елены Подкаминской есть старшая дочь Полина от первого брака — ей уже 15 лет. Несмотря на перемены в личной жизни, актриса старается обеспечить детям стабильность и комфортную атмосферу.

Известно, что с иском о разводе в конце прошлого года обратился муж Елены Подкаминской Денис Гущин. О причинах его решения ничего не сообщается.

Реакция актрисы: профессионализм и сдержанность

Елена Подкаминская не дает комментариев относительно ситуации с разводом. При этом она продолжает активно работать: актриса регулярно появляется на съемках и посещает различные мероприятия.

Поклонники отмечают, что, несмотря на возможные трудности в личной жизни, звезда сериала "Кухня" выглядит собранной и сосредоточенной на карьере. Ее профессиональная деятельность остается на высоком уровне — график съемок плотный, а проекты, в которых участвует Подкаминская, продолжают привлекать внимание зрителей.

Личная жизнь за семью замками

46‑летняя Елена Подкаминская всегда тщательно оберегала приватную сферу от внимания публики. По этой причине официальные причины разрыва с Денисом Гущиным остаются неизвестными. Актриса не афиширует детали семейной жизни и не делится переживаниями с прессой.

Интересно, что с первым супругом — предпринимателем Александром Пляцевым — Елене удалось сохранить дружеские отношения после развода. Этот факт дает надежду на цивилизованное урегулирование всех вопросов и в текущей ситуации.

