Елена Перминова подтвердила расставание с Тарасом Романовым

Бывшая супруга миллиардера Александра Лебедева рассталась с молодым возлюбленным. Модель Елена Перминова сообщила, что больше не состоит в отношениях с манекенщиком Тарасом Романовым.
Елена Перминова о разрыве с молодым бойфрендом
Правда вышла наружу, когда Елена отвечала на вопросы подписчиков в соцсетях.
«Да, я сейчас одна — и считаю, что это было правильное решение», — написала она на своей странице.
Личная жизнь Елены Перминовой
Их роман длился около двух лет. Перминова не раз отмечала, что ее упрекали за отношения с молодым манекенщиком. Разница в возрасте между ними составляет 10 лет.
Однако Елена отмечала, что ценила отношения именно в настоящем и не строила далеко идущих планов.
Напомним, ранее Елена Перминова двадцать лет была в отношениях с бизнесменом Александром Лебедевым. В декабре 2024-го года она призналась в расставании с любимым мужчиной.
По ее словам, им пришлось принять тяжелое, но необходимое решение. Увы, их союз исчерпал себя.
При этом экс-партнеры продолжают совместно отмечать дни рождения детей и иногда проводят время в одной компании. Их старшему сыну Никите — 17 лет, среднему Егору — 14, дочери Арине — 12 и младшему сыну Александру — 5 лет.