Елена Перминова подтвердила расставание с Тарасом Романовым

Бывшая супруга миллиардера Александра Лебедева рассталась с молодым возлюбленным. Модель Елена Перминова сообщила, что больше не состоит в отношениях с манекенщиком Тарасом Романовым.

Елена Перминова о разрыве с молодым бойфрендом

Правда вышла наружу, когда Елена отвечала на вопросы подписчиков в соцсетях.

«Да, я сейчас одна — и считаю, что это было правильное решение», — написала она на своей странице.

Личная жизнь Елены Перминовой

Их роман длился около двух лет. Перминова не раз отмечала, что ее упрекали за отношения с молодым манекенщиком. Разница в возрасте между ними составляет 10 лет.

Однако Елена отмечала, что ценила отношения именно в настоящем и не строила далеко идущих планов.

Напомним, ранее Елена Перминова двадцать лет была в отношениях с бизнесменом Александром Лебедевым. В декабре 2024-го года она призналась в расставании с любимым мужчиной.

По ее словам, им пришлось принять тяжелое, но необходимое решение. Увы, их союз исчерпал себя.

При этом экс-партнеры продолжают совместно отмечать дни рождения детей и иногда проводят время в одной компании. Их старшему сыну Никите — 17 лет, среднему Егору — 14, дочери Арине — 12 и младшему сыну Александру — 5 лет.