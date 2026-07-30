Елена Николаева показала себя без макияжа в ночнушке в поезде

На снимке, сделанном во время семейного путешествия, 40-летняя телеведущая предстала перед подписчиками в ночной рубашке и без косметики. В таком виде она завтракала в поезде.

Пользователи социальных сетей высоко оценили естественность Елены. Они сравнили фотографию с картиной, отметили нежность образа и восхитились красотой ведущей. Многие написали, что она выглядит прекрасно и без прикрас.

Недавно Николаева рассказывала подписчикам о поездке с мужем и детьми по России. В планах семьи — познакомиться с карельской кухней и увидеть местные водопады. Ведущая призналась, что ее тронуло внимание зрителей, которые узнавали и искренне благодарили ее во время путешествия.