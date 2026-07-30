Елена Николаева показала себя без макияжа в ночнушке в поезде

На снимке, сделанном во время семейного путешествия, 40-летняя телеведущая предстала перед подписчиками в ночной рубашке и без косметики. В таком виде она завтракала в поезде.
Пользователи социальных сетей высоко оценили естественность Елены. Они сравнили фотографию с картиной, отметили нежность образа и восхитились красотой ведущей. Многие написали, что она выглядит прекрасно и без прикрас.
Недавно Николаева рассказывала подписчикам о поездке с мужем и детьми по России. В планах семьи — познакомиться с карельской кухней и увидеть местные водопады. Ведущая призналась, что ее тронуло внимание зрителей, которые узнавали и искренне благодарили ее во время путешествия.
Фото: соцсети
В одном из постов Елена также поделилась размышлениями о благодарности за простые радости. Она вспомнила момент в супермаркете, где осознала, как счастлива, что может купить своему ребенку мороженое без оглядки на бюджет.
По словам Николаевой, это чувство полноты жизни настигло ее не на шумных мероприятиях, а в очереди среди обычных покупателей.
Елена Николаева — известная телеведущая, которую зрители знают по программам на канале «Россия». В 2025 году ей исполнилось 40 лет. В браке с предпринимателем Игорем Вдовиным она воспитывает детей и совмещает карьеру с семейными заботами.
Ее профиль в социальных сетях часто пополняется фотографиями из путешествий и жизни, где она появляется в самых разных образах. Поклонники отмечают, что Елена не боится быть настоящей и даже без макияжа выглядит потрясающе.