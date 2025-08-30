Елена Малышева похвасталась подросшими внуками: "Фанаты хоккея"

Телеведущая Елена Малышева сделала признание о старших внуках. Мальчики серьезно занимаются хоккеем. Каникулы они провели у бабушки в Москве, где их ждала встреча с легендарным хоккеистом Александром Овечкиным.

Как провела лето Елена Малышева

Известный теледоктор Елена Малышева в телеграм-канале рассказала, что это лето она посвятила внукам. По ее признанию, общение с ними — это сплошное счастье. Старшие внуки Малышевой, Игорь и Артур, занимаются хоккеем.

"Мои старшие внуки, мальчишки — фанаты хоккея! В учебное время они занимаются три раза в неделю и четвертый раз — игры", — рассказала телеведущая.

Мальчики продолжали тренировки даже в каникулы. Кроме этого, они посещали репетиторов. Малышева уточнила, что в их семье не принято праздно проводить время.

"Поэтому с 8.00 до 9.30 у мальчишек был хоккей, с 10.00 до 13.00 — китайский, русский и математика, а с 14.00 до 17.00 — сольфеджио, вокал, фортепиано и ансамбль. Все это пять раз в неделю в будни. А с вечера пятницы, суббота и воскресенье — экскурсии, кино и развлечения!" — озвучила график внуков Елена Малышева.

На кого хотят быть похожими внуки Елены Малышевой

По признанию Малышевой, ее внуки Игорь и Артур фанатеют по легендарному хоккеисту Александру Овечкину. Она рада, что мальчишки выбрали его в качестве своего кумира. Ведь Овечкин много достиг в спорте своим трудом и упорством.

В Москве Игорь и Артур познакомились с Овечкиным. И даже сделали с ним фото на память. По словам Малышевой, счастью мальчишек не было предела.