Елена Малышева похвасталась подросшими внуками: "Фанаты хоккея"

Телеведущая Елена Малышева сделала признание о старших внуках. Мальчики серьезно занимаются хоккеем. Каникулы они провели у бабушки в Москве, где их ждала встреча с легендарным хоккеистом Александром Овечкиным.
Как провела лето Елена Малышева
Известный теледоктор Елена Малышева в
"Мои старшие внуки, мальчишки — фанаты хоккея! В учебное время они занимаются три раза в неделю и четвертый раз — игры", — рассказала телеведущая.
Мальчики продолжали тренировки даже в каникулы. Кроме этого, они посещали репетиторов. Малышева уточнила, что в их семье не принято праздно проводить время.
"Поэтому с 8.00 до 9.30 у мальчишек был хоккей, с 10.00 до 13.00 — китайский, русский и математика, а с 14.00 до 17.00 — сольфеджио, вокал, фортепиано и ансамбль. Все это пять раз в неделю в будни. А с вечера пятницы, суббота и воскресенье — экскурсии, кино и развлечения!" — озвучила график внуков Елена Малышева.
На кого хотят быть похожими внуки Елены Малышевой
По признанию Малышевой, ее внуки Игорь и Артур фанатеют по легендарному хоккеисту Александру Овечкину. Она рада, что мальчишки выбрали его в качестве своего кумира. Ведь Овечкин много достиг в спорте своим трудом и упорством.
В Москве Игорь и Артур познакомились с Овечкиным. И даже сделали с ним фото на память. По словам Малышевой, счастью мальчишек не было предела.
Внуки Елены Малышевой с Александром Овечкиным. Фото: соцсети Елены Малышевой
Сколько внуков у Елены Малышевой
У телеведущей Елены Малышевой два внука и две внучки. Трое детей — Игорь, Артур и Анна — растут в семье старшего сына Малышевой, Юрий. И одна дочка — в семье младшего наследника знаменитости, Василия.
Девочка родилась летом прошлого года. О ее появлении Елена Малышева сообщила в сентябре. Она случайно проговорилась, что стала бабушкой в четвертый раз.
