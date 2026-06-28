Елена Ксенофонтова отпустила 15-летнюю дочь за границу: «Сижу и плачу»

По словам актрисы, ее дочь — «очень жесткий цензор». В свой контракт она самостоятельно прописала определенные ограничения — например, отказалась от съемок, рекламирующих нижнее белье. Сумма контракта на данный момент пока не разглашается.

Сама Елена Ксенофонтова признается, что отпускать дочь в самостоятельное плавание непросто.

Ранее она рассказывала, что тяжело переживает разлуку с детьми — даже когда София уезжала в летний лагерь, это было испытанием для звездной мамы.

А в феврале 2025 года она публично обращалась к дочери:

«Сижу за тысячи километров и плачу».

София — младшая дочь Ксенофонтовой от отношений с адвокатом Александром Рыжих. Пара рассталась со скандалом в 2016 году, за дочь и квартиру пришлось судиться — суд оставил девочку с матерью.

Сама актриса рассказывала, что почти пять лет «жила в аду» из-за разбирательств с бывшим. Рыжих обвинял ее в мошенничестве и побоях, но суд оправдал Ксенофонтову.

Недавно девушка окончила девятый класс — ей не хватило одного балла до пятерки по русскому языку, из-за чего София не получила аттестат с отличием. Сейчас планы на будущее у нее уже определены — модельная карьера за рубежом.