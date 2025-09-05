Елена Кондулайнен устала от внимания поклонников: "Все хотят разведать, что у меня и как"

Актриса Елена Кондулайнен пожаловалась на поклонников. Она рассказала, что впервые побывала в Сочи. 67-летняя актриса отдыхала с внучкой. На курорте ее узнавали люди и подходили. Как на это реагировала Кондулайнен?

Почему Елене Кондулайнен не нравится внимание публики

Елена Кондулайнее призналась, что ей, с одной стороны, приятно, что ее все еще узнают на улицах. А с другой, она не хочет лишнего внимания к себе. Актриса заявила, что хочет пожить простой жизнью.

"Все хотят разведать, что у меня и как. Это ненормально, мне кажется", — цитирует Елену Кондулайнен MK.RU.

Кондулайнен добавила, что она не хочет, чтобы о ней знали и говорили.

Елена Кондулайнен хочет вернуться на сцену

Актриса мечтает о комедийном амплуа. Кондулайнен не теряет надежды вернуться на большую сцену. Сейчас, по словам Кондулайнен, она готовится к прыжку.

"Потому что к какой-то большой вещи нужно силы сохранить. А мельтешить постоянно — не моя тема", — заключила Елена Кондулайнен.

Что случилось с Еленой Кондулайнен

В последнее время имя Елены Кондулайнен появлялось в СМИ в связи с не очень приятными событиями в ее жизни. Сообщалось, что актриса перенесла инсульт и находилась в клинике. А год назад появлялись новости о том, что звезда парализована. Кондулайнен с возмущением эту информацию опровергала.

Справка

Елена Кондулайнен — известная актриса. Играла в таких фильмах, как 'Русь изначальная', 'Коп', 'Зверобой', 'На Муромской дорожке', 'Даун Хаус' и других. Считалась одной из самых красивых и чувственных актрис.