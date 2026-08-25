Елена Исинбаева рассказала о своей семье: «Дома мы просто любящие родители»

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева вместе с мужем Никитой Петиновым не только строят счастливую семью, но и активно участвуют в спортивном развитии своих детей — дочки и сына. Пара не просто поддерживает ребят, а напрямую вовлечена в их тренировки: супруги преподают детям общую и специальную физическую подготовку в теннисе.

Исинбаева честно признается: совмещать роли родителя и наставника куда сложнее, чем покорить высоту в 5,06 метра. Чтобы не размывать границы и не перегружать детей, Елена и Никита выстроили четкую систему правил. На корте они — тренеры: здесь допустима строгость, здесь важно требовать дисциплины и добиваться от ребят полной отдачи. Но как только семья садится в машину, «режим тренера» выключается.

«Дома мы просто любящие родители. Мы не устраиваем «разбор полетов» за ужином», — отметила Елена Исинбаева.

Исинбаева и ее супруг считают, что после насыщенного дня детям важно отдохнуть от нагрузок и критики, почувствовать, что их ценят не за результаты, а просто за то, что они есть.

При этом цели у пары масштабные: они хотят не просто вырастить успешных теннисистов, но и сформировать в детях важные личностные качества. В приоритете — дисциплинированность, внутренняя гармония, самостоятельность и умение критически мыслить. Исинбаева убеждена: не менее важно научить детей идти к своей цели несмотря ни на что — ведь именно эта стойкость и становится настоящей основой успеха и в спорте, и в жизни.

Дочь Елены Исинбаевой, Ева, родилась 28 июня 2014 года. Сын Добрыня появился на свет 14 февраля 2018 года, наследники спортсменки появились на свет в одной из клиник Монако.

С 2023 года Елена Исинбаева живет в Испании.

По материалам «Газета. ru»