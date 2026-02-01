Елена Драпеко объяснила, почему Ингеборгу Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов

Депутат Госдумы, звезда фильма "А зори здесь тихие" Елена Драпеко поддержала исключение актрисы Ингеборги Дапкунайте и продюсера-иноагента Александра Роднянского* из Союза кинематографистов России. Об этом она заявила в беседе с aif.ru.

Почему Ингеборгу Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов

"Для Союза кинематографистов, безусловно, последствия исключения Дапкунайте и Роднянского* будут положительными, потому что Союз очищается от предателей, от тех, кто предал свою страну. Поэтому я поддерживаю это решение", — подчеркнула она.

Также в разговоре с изданием Елена Драпеко напомнила, что Союз кинематографистов России - это экспертное сообщество, членство в котором дает признание профессионалами.

Кроме того, внутри организации проходят тематические конкурсы. И представители Союза кинематографистов пользуются определенными льготами. Теперь же исключенные из Союза лишатся всяческих привилегий.

Напомним, причиной исключения Дапкунайте и Роднянского* из Союза кинематографистов РФ, о чем уже сообщалось ранее, стала неуплата членских взносов. Данное решение было принято в декабре прошлого года.

Как живет Ингеборга Дапкунайте сейчас

После изменения мировой повестки в 2022 году Ингеборга Дапкунайте приняла решение уехать из России. В беседе с литовским изданием актриса сказала, что считает свои годы жизни здесь ошибкой, поскольку ощущала себя лишь гостьей. Она отметила, что, по ее мнению, стоило покинуть страну еще в 2014 году.

При этом карьера артистки в Москве сложилась более чем успешно. Уроженка Вильнюса была одной из самых высокооплачиваемых актрис в российском кинематографе. Как сообщала "Комсомольская правда", ее гонорар за съемочный день мог достигать 5000 евро.

Сейчас же Дапкунайте живет в Брюсселе вместе с матерью, сестрой и сыном Алексом. Благодаря предыдущему браку у нее есть британский паспорт, и она активно выступает с моноспектаклями в европейских странах.

Что касается имущества в России, то, согласно данным Telegram-канала Mash, весной 2023 года она продала трехкомнатную квартиру на Никитском бульваре за 100 миллионов рублей. Также в ее собственности находился элитный загородный дом в поселке "Резиденция Бенилюкс" на Новорижском шоссе.

*(Включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента)

А вы согласны с Еленой Драпеко? Делитесь в комментариях!