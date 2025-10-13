Елена Блиновская может выйти на свободу уже сегодня

Королева марафонов Елена Блиновская может выйти на свободу уже в понедельник, 13 октября. По крайней мере, для этого есть много шансов.

Адвокаты приводят несколько доводов. Они настаивают, что в ходе первоначального следствия были допущены серьезные процессуальные нарушения. Кроме того, защита считает, что суд первой инстанции так и не установил точную роль самой Блиновской в схеме, которую следствие квалифицировало как мошенническую.

Юристы просят не только изменить приговор, но и применить отсрочку отбывания наказания вплоть до 2034 года — до того момента, когда младшему ребенку обвиняемой исполнится 14 лет. В числе других требований — исключить из приговора конфискацию имущества, принадлежащего самой Елене и ее супругу. По мнению защиты, суд не принял во внимание смягчающие вину обстоятельства и тот факт, что Блиновская полностью признала свою вину.

Эмоциональным моментом заседания стало выступление матери Елены Блиновской, Нины Останиной. Со слезами на глазах она обратилась к суду с просьбой освободить ее дочь.

"Я считаю, что пора ее отпускать. Налоговая столько ей предписала. Это несправедливо, ей нечем платить. Я каждый день плачу", — сказала она в зале суда.

Несмотря на активные усилия защиты и эмоциональные просьбы родных, большинство наблюдателей скептически оценивают шансы на такой исход. Маловероятно, что суд пойдет навстречу и смягчит свой вердикт в такой значительной степени. Судебная практика по подобным делам обычно не предполагает столь радикального пересмотра приговора.

Также сегодня стало известно, что сама Блиновская будет присутствовать на заседании по видеосвязи из следственного изолятора. Это означает, что публика, возможно, впервые увидит ее в судебной робе. Делать фото- и видеосъемку непосредственно в зале суда журналистам запретили, поэтому единственным источником визуальной информации может стать пресс-служба суда, если она сочтет нужным опубликовать материалы.