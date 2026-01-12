Еле ходит: прооперированный Тимур Хайдаров вышел на связь из больницы: "Нога болит"

Известный пластический хирург Тимур Хайдаров начал 2026 год не в операционной, а в больничной палате. Во время отпуска в Таиланде врач получил серьезную травму, потребовавшую срочного хирургического вмешательства.
Травма на корте
Несчастный случай произошел во время активного отдыха. После нескольких часов игры в падел-теннис у Хайдарова не выдержало ахиллово сухожилие. Перед операцией он сам описал симптомы.
"Хожу, но прихрамываю, нога болит. Не могу встать на носок, видна впадина. Нужно срочно сшивать".
10 января врачи в таиландской клинике выполнили необходимую операцию. Сейчас Хайдаров уже пришел в себя после наркоза и даже пытается передвигаться, но пока только с помощью ходунков и опираясь на здоровую ногу.
"Как начнешь год…"
В своем блоге хирург с юмором отнесся к ситуации. Он опубликовал видео, где передвигается с опорой, сопроводив его философской шуткой.
"Говорят, как начнешь год, так его и проведешь. Вот начинаем с танцев и отличного настроения. Чего и вам желаю! Никакого ИИ, все трюки — работа профессионалов".
Волна поддержки
Под постом собрались сотни комментариев от обеспокоенных подписчиков и благодарных пациентов. Люди наперебой желают доктору быстрого восстановления и возвращения в Россию:
"С таким позитивом выздоровление будет быстрым!"
"Скорее поправляйтесь, дорогой доктор! Мы в России ждем, когда вы снова откроете прием".
"Даже на больничном не сидится спокойно! Выздоравливайте, чтобы успеть на старый Новый год".
"Вы же врач! А сами постельный режим соблюдаете?"
Многие с тревогой спрашивают, как же так вышло, и признаются, что очень ждут его возвращения к работе.
Профессиональные риски
Ранее Хайдаров уже делился печальным прогнозом: даже после полного восстановления его физическая активность будет ограничена. Таиландские врачи сказали, что о профессиональной игре в падел можно забыть.
Сам хирург видит корень проблемы в своей работе.
"Последние десять лет я провожу на ногах в операционной по 8–9 часов в день. Все массажисты и остеопаты твердили, что задняя поверхность ноги напряжена, как струна. На пятом часу игры сухожилие не выдержало".