Еле ходит: прооперированный Тимур Хайдаров вышел на связь из больницы: "Нога болит"

Известный пластический хирург Тимур Хайдаров начал 2026 год не в операционной, а в больничной палате. Во время отпуска в Таиланде врач получил серьезную травму, потребовавшую срочного хирургического вмешательства.

Травма на корте

Несчастный случай произошел во время активного отдыха. После нескольких часов игры в падел-теннис у Хайдарова не выдержало ахиллово сухожилие. Перед операцией он сам описал симптомы.

"Хожу, но прихрамываю, нога болит. Не могу встать на носок, видна впадина. Нужно срочно сшивать".

10 января врачи в таиландской клинике выполнили необходимую операцию. Сейчас Хайдаров уже пришел в себя после наркоза и даже пытается передвигаться, но пока только с помощью ходунков и опираясь на здоровую ногу.

"Как начнешь год…"

В своем блоге хирург с юмором отнесся к ситуации. Он опубликовал видео, где передвигается с опорой, сопроводив его философской шуткой.

"Говорят, как начнешь год, так его и проведешь. Вот начинаем с танцев и отличного настроения. Чего и вам желаю! Никакого ИИ, все трюки — работа профессионалов".

Волна поддержки

Под постом собрались сотни комментариев от обеспокоенных подписчиков и благодарных пациентов. Люди наперебой желают доктору быстрого восстановления и возвращения в Россию:

"С таким позитивом выздоровление будет быстрым!"

"Скорее поправляйтесь, дорогой доктор! Мы в России ждем, когда вы снова откроете прием".

"Даже на больничном не сидится спокойно! Выздоравливайте, чтобы успеть на старый Новый год".

"Вы же врач! А сами постельный режим соблюдаете?"

Многие с тревогой спрашивают, как же так вышло, и признаются, что очень ждут его возвращения к работе.

Профессиональные риски

Ранее Хайдаров уже делился печальным прогнозом: даже после полного восстановления его физическая активность будет ограничена. Таиландские врачи сказали, что о профессиональной игре в падел можно забыть.

Сам хирург видит корень проблемы в своей работе.