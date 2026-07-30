Экстрасенс Влад Череватый признался, что сделал приворот на Анну Седокову

По его словам, он давно хотел лично познакомиться с певицей Анной Седоковой, но понимал, что пробиться к ней через обычное общение почти невозможно — слишком много поклонников и коллег постоянно находятся рядом с артисткой.

Тогда Череватый решил прибегнуть к магии. Он утверждает, что провел специальный обряд, направленный на привлечение внимания Седоковой.

По его словам, результат не заставил себя ждать, и теперь певица якобы начала проявлять к нему интерес, сама того не осознавая.

«Я понял, что нужно развернуть события, чтобы меня добавились. Возможно, какое-то колдовство. Она точно не осознала до сих пор», — заявил экстрасенс в студии.

Влад Череватый известен зрителям по нескольким сезонам мистического телепроекта. Он позиционирует себя как практикующий маг и не раз заявлял о своих способностях влиять на людей и события.

Анна Седокова — популярная певица и блогер, которая неоднократно попадала в центр скандальных обсуждений. Пока что сама артистка не комментировала слова Череватого.