Эксперт сотни 'Ну-ка, все вместе!' Виннер — о выходках Лазарева и Баскова на шоу: "Я прислушиваюсь"

Давид Виннер, один из экспертов популярного шоу 'Ну-ка, все вместе!', поделился эксклюзивными подробностями о работе с лидером сотни Сергеем Лазаревым и ведущим программы Николаем Басковым. По словам эксперта, напряженные дискуссии в жюри — это не просто споры ради споров, а глубокое погружение в творческий процесс.

Эмоциональная вовлеченность звезд

Виннер подчеркнул, что эмоциональная реакция Лазарева и Баскова на выступления конкурсантов — это результат их многолетнего опыта в музыкальной индустрии.

"Их негодование, связанное с голосованием за определенный музыкальный материал, — это не желание доказать собственную точку зрения во что бы то ни стало. Это желание вовлечь экспертов сотни в переживания, которые в этот момент испытывают и Николай Басков, и Сергей Лазарев", — отметил эксперт.

По его словам, фундаментальное образование Лазарева и Баскова позволяет им тонко чувствовать поэтику выступления, оценивать потенциал артиста, прогнозировать будущее участников и видеть детали, недоступные другим экспертам.

Обмен опытом

Давид Виннер признался, что, несмотря на свою экспертизу в театре, опере и классической эстраде, он регулярно обращается к мнению коллег.

«Я прислушиваюсь к мнениям и Сергея Лазарева, и Николая Баскова. Их поддержка помогает мне лучше понимать современную популярную музыку», — подчеркнул эксперт.

В заключение Давид Виннер выразил благодарность звездным коллегам за их готовность делиться опытом и помогать молодым экспертам в понимании современных тенденций музыкальной индустрии.

Поведение Баскова и Лазарева

Николай Басков в одном из выпусков шоу 'Ну-ка, все вместе!' вышел из себя. Он заявил экспертам сотни, что те ищут 'каких-то блох'.

Эпатажными выходками на шоу отмечается и лидер сотни Сергей Лазарев. Поклонники программы прекрасно помнят, как тот сполз со стены, чтобы нажать на кнопку за фониатра Льва Рудина. Поведение лидера сотни спровоцировало жуткий скандал. Лазарев даже заявил о желании покинуть шоу, но потом изменил свое мнение.

