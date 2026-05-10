Экс-жена Серова о предательстве мужа: «Об мою любовь вытерли ноги»

Оказалось, что семейная жизнь с психиатром Максимом, которому она доверилась после развода со знаменитым певцом, вновь принесла ей разочарование.

В своем посте Елена призналась, что до сих пор жалеет о том, что когда-то согласилась дать своему возлюбленному второй шанс. Она отметила, что поверила в красивые слова и обещания перемен, однако спасти отношения не вышло. По словам женщины, вскоре после примирения мужчина вновь ее предал.

«Я жалею только о том, что два года назад дала своему мужчине второй шанс! Поверила, что может что-то изменится в лучшую сторону. Поверила красивым словам и обещаниям, поверила в лучшее и доброе, в глупую сказку», — написала она.

Бывшая жена Серова подчеркнула, что сейчас не осуждает себя за это решение, так как считает себя хорошим человеком, верящим в добро и порядочность. Однако она призналась, что устала и «сдается», так как ее веру растоптали.

«Мою веру растоптали, об мою любовь вытерли ноги, а мою доброту воспринимают за слабость, поэтому теперь все кончено. И это окончательно и бесповоротно!» — эмоционально заключила она.

Напомним, что Елена Стебнева была замужем за Александром Серовым почти 20 лет. Их брак распался в 2011 году, причем расставались супруги с большим скандалом. Елена неоднократно говорила публике, что разошлась с народным артистом РФ из-за его постоянных отношений на стороне.

Позже она рассказывала в СМИ о том, что Серов, по ее мнению, был домашним тираном. Она сообщала, что он мог наорать на членов семьи из-за пустяка и даже распускал руки. Самый громкий эпизод произошел во время одной из ссор на глазах у любовницы — певец набросился на супругу и сильно избил ее, сломав ей нос.

По словам Елены, после этого Серов замял скандал, отправив ее на пластическую операцию в Германию, однако сама она такого поведения не простила и подала на развод.

Елена и ее избранник Максим прожили вместе более десяти лет, однако, как выяснилось сейчас, их личная жизнь с психиатром, которому она доверилась после развода со знаменитостью, так и не сложилась. В общей сложности Елена была замужем за Серовым 19 лет, плюс около 10 лет во втором браке. Она воспитывает дочь Мишель, ради которой, по ее собственному признанию в прошлых интервью, старалась сохранять семью с Серовым, несмотря ни на что.