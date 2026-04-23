Экс-жена Пескова призвала принять закон о защите женщин: «Мою дочь Лизу постоянно оскорбляют»

Солоцинская, которая обычно избегает публичных высказываний на острые темы, в этот раз сделала исключение. В своем видеообращении 50-летняя женщина объяснила, что ее побудило выступить против сложившейся в стране ситуации.

«В данном случае как мать троих детей, двух сыновей и дочери, я не могу промолчать. Я решила высказаться по поводу происходящего у нас в стране, постоянных оскорблений женщин с федеральных каналов. Знаете, это здесь превратилось в какую-то норму и набирает обороты», — заявила Солоцинская.

Она подчеркнула, что не хочет, чтобы ее сыновья Мика и Дени росли под влиянием мужчин, позволяющих себе такое поведение на всю страну.

По мнению бывшей жены пресс-секретаря, беда в том, что подобные высказывания не влекут за собой никаких последствий.

«Конечно, на бытовом уровне можно сказать «она сама виновата», «сама допускает». Но бывают разные ситуации. Не все женщины сильные. Когда она попадает в материальную, эмоциональную зависимость, она не может за себя постоять», — отметила Солоцинская.

Она также затронула тему насилия в семье:

«Эти банальности испокон веков — что бьет, значит, любит? Нет, ребята, времена изменились. Настало такое время, что женщины должны объединиться, проставить границы и бороться».

Солоцинская призналась, что не знакома с Викторией Боней лично, но узнала о ней после ее резонансного обращения к президенту. Женщина заявила, что поддерживает блогера.

«Виктория попала в мое поле на днях. Узнала о ней, что человек совершает восхождения в горы, растит дочь. Прекрасная дочка, красавица», — высказалась Солоцинская.

Она также одобрила позицию Ксении Собчак, которая вступилась за Боню.

«Ксения Анатольевна поддержала Викторию — очень здорово. Пора бить тревогу!» — заявила экс-супруга Пескова.

Особенно эмоционально Солоцинская высказалась о травле, с которой сталкивается ее дочь — 28-летняя Елизавета Пескова.

«Моя дочь Лиза постоянно подвергается оскорблению со стороны совершенно незнакомых мужчин. Человек всю жизнь учится, работает. Стоит ей что-то выставить в соцсети, начинают появляться комментарии по поводу ее внешности, умственных способностей. И все это считается абсолютно нормальным, допустимым и чем-то, что не повлечет за собой никакой ответственности».

Женщина настаивает, что пора принимать меры и вводить законы против постоянных оскорблений женщин.