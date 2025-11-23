Экс-жена комика Позова не хотела разводиться с ним: "Я на коленях стояла и умоляла его"

Бывшая жена звезды юмористического шоу "Импровизация" Дмитрия Позова прокомментировала свой развод с ним. Комик столкнулся со сложным периодом в своей жизни. Он расстался с некогда любимой женщиной, попал в психиатрическую клинику и долго восстанавливал свое ментальное здоровье. Все это стало полной неожиданностью для его поклонников.

Почему жена Позова не хотела развода

Сам Дмитрий, как и его супруга Екатерина, долгое время отказывались комментировать развод. Говорили, что все произошло по обоюдному согласию. Но недавно бывшая жена юмориста выдала свое мнение на этот счет, объяснив, кто стал инициатором расставания.

Оказывается, Екатерина не хотела разводиться с Позовым. Она даже стояла перед любимым на коленях, уговаривая его передумать. Но Дмитрий был непреклонен. Он настоял на своем. И даже обрушился на жену с гневной отповедью, обругав ее нецензурными словами. Это стало для возлюбленной комика последней каплей.

"Я вообще не решала развестись, более того, я бы никогда в жизни не решилась. Я его любила и сейчас люблю. До того момента, когда я его отпустила, прошло еще много всего. Когда я на коленях стояла и умоляла его. Человек мне открытым текстом говорит: "Я не хочу с тобой быть". Цитата: "Пошла...", а я его умоляю. Зачем?" - призналась бывшая жена Позова в шоу "Чужие письма".

После ссоры Екатерина уехала к подруге. Через какое-то время Позов написал ей, что собирается переехать. Когда жена юмориста вернулась домой, то его там уже не было, он вывез все свои вещи.

Почему Позов попал в психиатрическую клинику

Говорят, что в клинике шоумен оказался из-за депрессии. На фоне эмоционального состояния и приема лекарств Позов стал слишком часто выпивать. Затем Дмитрий расстался со своей женой, которая подарила ему двоих детей.

"Много пишут о том, что я не справился с зависимостью, спился и на этом фоне попал в клинику и ушел от жены. Нет. Последовательность иная. Я ушел, начал выпивать (не до зависимости), а в клинику попал с депрессией", - говорил Позов.

Экс-возлюбленная навещала Дмитрия в больнице, также она не против, чтобы он общался с детьми. Сейчас юморист чувствует себя лучше. Говоря о своем состоянии, он заметил, что у него тонкая душевная организация.

