Экс-жена Андрея Чуева пожаловалась на серьезные финансовые проблемы

Бывшая жена Андрея Чуева из «Дома-2» Виктория Морозова рассказала, что поспешила с покупкой жилья и взяла ипотеку, рассчитывая на стабильный доход от рекламы и продажи кулинарных сборников. Однако эти источники заработка не оправдали ожиданий.

«Честность - мой главный принцип и именно из-за этого я не могу использовать обманные маркетинговые уловки, как многие блогеры, и теперь испытываю серьезные трудности с выплатами», - заявила девушка в соцсетях.

Проблемы Виктории тянутся еще с развода с Андреем Чуевым. Ранее она рассказывала, что бывший муж оформил на нее кредитную карту, долг по которой ей теперь приходится выплачивать самой.

Она признавалась, что была «финансово неграмотной» и не поняла последствий. Все заработанные деньги уходили на погашение этого долга.

При этом в марте 2026 года Чуева делилась радостной новостью: она взяла льготную семейную ипотеку под 6% и купила двухкомнатную квартиру в строящемся комплексе в Московской области. Тогда она планировала получить ключи в конце 2027 года.