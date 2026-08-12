Экс-возлюбленная Козловского снова требует алименты на дочь, которая живет в США

Экс-возлюбленная актера Данилы Козловского, Ольга Зуева, вновь обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на их общую дочь Оду Валентину, которая проживает в США. Московский суд уже зарегистрировал новое обращение, однако детали иска пока не разглашаются.

Это уже не первая попытка Зуевой добиться официальных выплат. В 2025 году она уже подавала аналогичное заявление, но Савеловский районный суд его вернул, указав, что такие дела должны рассматриваться в порядке приказного производства — то есть без полноценного судебного разбирательства, на основании заявления и документов.

Ольга Зуева и Данила Козловский были в отношениях с 2015 года. В 2020-м у пары родилась дочь Ода Валентина, однако вскоре после рождения ребенка они расстались. Сам актер позже признавался, что виноват в разрыве и назвал свое поведение «гадким поступком». С тех пор он поддерживает контакт с дочерью, летает в США, чтобы провести время с ней. Но, судя по всему, вопрос финансовой поддержки остается открытым.