Экс-возлюбленная Козловского снова требует алименты на дочь, которая живет в США

Экс-возлюбленная актера Данилы Козловского, Ольга Зуева, вновь обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на их общую дочь Оду Валентину, которая проживает в США. Московский суд уже зарегистрировал новое обращение, однако детали иска пока не разглашаются.
Это уже не первая попытка Зуевой добиться официальных выплат. В 2025 году она уже подавала аналогичное заявление, но Савеловский районный суд его вернул, указав, что такие дела должны рассматриваться в порядке приказного производства — то есть без полноценного судебного разбирательства, на основании заявления и документов.
Ольга Зуева и Данила Козловский были в отношениях с 2015 года. В 2020-м у пары родилась дочь Ода Валентина, однако вскоре после рождения ребенка они расстались. Сам актер позже признавался, что виноват в разрыве и назвал свое поведение «гадким поступком». С тех пор он поддерживает контакт с дочерью, летает в США, чтобы провести время с ней. Но, судя по всему, вопрос финансовой поддержки остается открытым.
Данила Козловский с дочкой Одой Валентиной. Фото: соцсети
Тем временем три месяца назад Козловский вновь стал отцом — у него родился сын Лео от актрисы Оксаны Акиньшиной. Пара долгое время скрывала беременность и редко делится подробностями личной жизни. Сейчас они живут вместе с малышом в просторном загородном доме в Подмосковье, который актер приобрел специально перед появлением наследника на свет.
Оксана Акиньшина с сыном Лео. Фото: соцсети
Не исключено, что значительные расходы на новое жилье и воспитание второго ребенка могли повлиять на финансовое положение Козловского — возможно, это и стало одной из причин задержек с алиментами. Однако, по закону, обязанность содержать обоих детей остается за отцом независимо от его текущих обстоятельств.
Судебный процесс пока находится на начальной стадии. Будет ли удовлетворен иск Зуевой и как Козловский отреагирует на новые претензии — станет известно позже.
По материалам РИА Новости