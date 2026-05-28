Экс-участник «Отпетых мошенников» судится за права на название группы

Сергей Аморалов подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием запретить Игорю Богомазову использовать бренд «Отпетые мошенники», сообщает Телеграм-канал Mash. Заявление зарегистрировали в феврале 2026 года. Заседание назначено на июнь.

Из-за чего Сергей Аморалов подает в суд на Гарика Богомазова

Аморалов обвиняет экс-коллегу в незаконном использовании товарного знака в Интернете, рекламе и на концертах, а также требует компенсацию в 200 тысяч рублей.

Давний конфликт в группе

Конфликт длится несколько лет: еще в 2022-м Богомазов утверждал, что Аморалов в одиночку оформил права на бренд без согласия остальных участников. Сейчас Богомазов выступает под псевдонимом Гарик Богомазов, а Аморалов — с проектом «ОМ» вместе с Алексеем Радченко.

Напомним, группу основали Игорь Богомазов, Сергей Аморалов (Суровенко) и Вячеслав Зинуров (Том Хаос). В ее составе Богомазов получил несколько престижных премий, а в 2011 году покинул коллектив, по некоторым данным, из-за проблем с алкоголем.

Еще драматичнее сложилась судьба Вячеслава Зинурова. В марте 2022 года Том Хаос покончил жизнь самоубийством.

