Экс-участник «Дома-2» убил своего друга из-за измены жены

Трагедия, начавшаяся с подозрений и ревности, обернулась трагедией на Лиговском проспекте в Петербурге. 32‑летний Владислав С., руководитель логистической компании и экс‑участник телешоу «Дом‑2», предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего 31‑летнего земляка Артура П.

По данным «КП‑Петербург», роковая встреча произошла в ночь с 22 на 23 августа в квартире на Лиговском проспекте. Мужчины планировали расставить все точки над «i» и разобраться в запутанном любовном треугольнике. Корни конфликта уходили в прошлое: еще находясь в колонии, Владислав начал подозревать друга в связи со своей женой. После освобождения он развелся с супругой, сосредоточился на развитии бизнеса, но так и не смог отпустить терзавшие его сомнения — и в итоге решился на личную встречу, чтобы выяснить отношения.

Разговор быстро перерос в ссору, а затем и в драку. По версии следствия, ослепленный ревностью Владислав нанес Артуру множество ударов по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался на месте. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили утром 23 августа. Следственный отдел по Фрунзенскому району возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Владислава задержали 24 августа, в тот же день ему предъявили обвинение. Уже 26 августа Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения — мужчина отправлен в СИЗО до 23 октября. Как подчеркнули в Объединенной пресс‑службе судов Петербурга, свою вину Владислав признал.