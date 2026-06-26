Экс-участник «Дома-2» Никита Шалюков затравил незнакомую девушку из-за внешности

В интернете разгорелся нешуточный конфликт: Никита Шалюков, известный по участию в КВН и реалити‑шоу «Дом-2», позволил себе резкие высказывания в адрес молодой блогерши. Его комментарии под видео девушки вызвали волну возмущения в соцсетях, а сам он не видит в своих словах повода для извинений.

Все началось с ролика 26‑летней Анастасии — она вместе с супругом недавно обосновалась в США и в своем видео рассказывала, как ищет жилье в Америке. Контент попался на глаза 36‑летнему Никите Шалюкову, и реакция оказалась далеко не доброжелательной. В комментариях он заявил, что девушка говорит в нос, и в ироничной форме посоветовал ей воспользоваться «Називином».

Дальше тон сообщений стал откровенно агрессивным: Шалюков позволил себе оскорбительные реплики в адрес родителей блогерши, дал непрошеные советы насчет внешности — в частности, порекомендовал скорректировать форму груди и ушей — и даже заявил, что ей не стоит заводить детей.

В беседе с изданием SHOT Шалюков настаивал на том, что его первый комментарий был всего лишь шуткой и не нес в себе злого умысла. По его версии, конфликт обострился из‑за того, что Анастасия сама первой перешла на личности. Кроме того, он полагает, что девушка намеренно удалила собственные реплики из ветки обсуждения, чтобы выставить его в негативном свете и привлечь к себе внимание.

Никита Шалюков — человек с насыщенной медийной биографией. В прошлом он выступал в Высшей лиге КВН в составе красноярской команды «Молодость», участвовал в реалити‑шоу «Дом‑2», а также занимался кикбоксингом. Позднее Шалюков сосредоточился на актерской карьере. Зрители могли видеть его в таких проектах, как «Лед‑2», «The Телки», «Радар», «Инспектор Гаврилов», «Жизнь по вызову» и ряде других картин.

А вы на чьей стороне в этом конфликте? Поделитесь в комментариях.