Экс-участницу «Дома-2» Брагину арестовали за «голую прогулку» по Москве

Московский городской суд вынес решение в отношении 22‑летней Анастасии Брагиной — бывшей участницы реалити‑шоу «Дом‑2» и треш‑блогерши. Девушку признали виновной в мелком хулиганстве и назначили наказание в виде 14 суток административного ареста. Ранее ей уже был выписан штраф в размере 4 000 рублей. Мосгорсуд поделился кадрами из зала заседаний.

Скандальная выходка произошла в минувшие выходные: Брагина прошлась по улицам Москвы полностью обнаженной, заходила в торговые точки и иные общественные места, игнорируя реакцию окружающих — в том числе несовершеннолетних. После акции блогерша отчиталась перед своей аудиторией, сообщив подписчикам, что «сделала это». Но вскоре ее задержали сотрудники полиции.

История с «голой прогулкой» — далеко не первый резонансный эпизод в биографии девушки. В прошлом она систематически выкладывала в сеть провокационные видеоматериалы, а также делилась историей о том, как бросила свою кошку в лесу, объяснив это стремлением пройти некий «духовный путь».

Анастасия Брагина администрирует ряд Telegram‑каналов — среди них есть и закрытые для широкой публики. В соцсетях за ее публикациями следят примерно 36 000 человек. Материалы, которые она размещает, рассчитаны на эффектные, броские подачи — их главная цель — приковывать к себе взгляды аудитории.

На «Доме-2» Анастасия Брагина появилась в январе 2024 года. Но смогла пробыть на телестройке всего две недели. Зрителям девушка запомнилась конфликтами с Сашей Черно из-за заявлений о симпатии Дмитрию Мещерякову.