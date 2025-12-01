Экс-директора Юлии Началовой задели слова Веры Алдониной: "Устроили столь некрасивый балаган"

Анна Исаева напомнила, что знает о болезни Евгения Алдонина уже давно, но никогда и словом ни с кем об этом не обмолвилась. Более того, когда о раке у Алдонина сообщили его друзья, журналисты и футболисты, Исаевой звонили все с просьбой прокомментировать ситуацию, но она была непреклонна и советовала обратиться к семье Алдониных и Началовой.

А в эфире НТВ Исаева сказала только то, что все и так без нее знали. Она вспомнила добрым словом Алдонина и пожелала ему здоровья — только и всего. Для чего семье понадобилось раздувать конфликт, Анна не понимает.

Что на самом деле сказала Исаева в эфире НТВ

Анна Исаева в эфире программы 'Ты не поверишь!' на НТВ не только пожелала Евгению Алдонину исцеления от рака. Она заявила, что от этой болезни скончалась мать футболиста, и предположила, что заболевание может быть наследственным. К тому же Исаева пожалела дочь Алдонина Веру. Ведь та уже потеряла маму, а теперь может остаться и без отца.

Очевидно, что именно эти фразы могли задеть Веру Алдонину. Девушка в личном блоге напомнила всем, что Анна Исаева не вхожа в их семью уже много лет и не имеет права публично говорить о болезни ее папы. Вера добавила, что ждет комментария от отца. Она верит, что он скоро скажет, что здоров. И вся их семья молится об этом.

Футболист Евгений Алдонин уже больше года борется с раком поджелудочной железы. Лечение он проходит в одной из клиник Германии. О тяжелой болезни отца троих детей стало известно недавно, когда его коллеги объявили о сборе средств.

