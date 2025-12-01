Экс-директора Юлии Началовой задели слова Веры Алдониной: "Устроили столь некрасивый балаган"

Бывший директор певицы Юлии Началовой, Анна Исаева, в личном блоге отреагировала на слова Веры Алдониной. Исаева дала понять, что ее задели высказывания Веры о том, что она не имеет права комментировать ситуацию в их семье. Экс-директор Началовой напомнила, что это не она раскрыла общественности диагноз Евгения Алдонина.
Обида Анны Исаевой
Анна Исаева разместила в личном блоге обширный пост. Он стал реакцией на слова дочери Юлии Началовой и Евгения Алдонина, Веры. Девушка довольно хлесткими фразами попросила Исаеву не вмешиваться в дела их семьи, к которой она уже давно не имеет никакого отношения.
Анну эти слова Веры задели. Она назвала происходящее балаганом и заявила, что имела право публично пожелать Евгению Алдонину здоровья.
"Уважаемая семья Началовых, из моего личного пожелания здоровья Жене вы устроили столь некрасивый балаган. Я не являюсь частью вашей семьи и не собираюсь к ней примазываться. Я гражданин РФ и имею право лично пожелать здоровья любому гражданину страны. Тем более знакомому мне человеку. Никто на вас не ссылался, не опирался и не давал интервью от вашего имени или от лица ближайшего круга. Не раскрывал чужих тайн", — написала в личном блоге Анна Исаева.
Анна Исаева напомнила, что знает о болезни Евгения Алдонина уже давно, но никогда и словом ни с кем об этом не обмолвилась. Более того, когда о раке у Алдонина сообщили его друзья, журналисты и футболисты, Исаевой звонили все с просьбой прокомментировать ситуацию, но она была непреклонна и советовала обратиться к семье Алдониных и Началовой.
А в эфире НТВ Исаева сказала только то, что все и так без нее знали. Она вспомнила добрым словом Алдонина и пожелала ему здоровья — только и всего. Для чего семье понадобилось раздувать конфликт, Анна не понимает.
Что на самом деле сказала Исаева в эфире НТВ
Анна Исаева в эфире программы 'Ты не поверишь!' на НТВ не только пожелала Евгению Алдонину исцеления от рака. Она заявила, что от этой болезни скончалась мать футболиста, и предположила, что заболевание может быть наследственным. К тому же Исаева пожалела дочь Алдонина Веру. Ведь та уже потеряла маму, а теперь может остаться и без отца.
Очевидно, что именно эти фразы могли задеть Веру Алдонину. Девушка в личном блоге напомнила всем, что Анна Исаева не вхожа в их семью уже много лет и не имеет права публично говорить о болезни ее папы. Вера добавила, что ждет комментария от отца. Она верит, что он скоро скажет, что здоров. И вся их семья молится об этом.
Футболист Евгений Алдонин уже больше года борется с раком поджелудочной железы. Лечение он проходит в одной из клиник Германии. О тяжелой болезни отца троих детей стало известно недавно, когда его коллеги объявили о сборе средств.
