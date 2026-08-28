Экс-директор Олега Газманова осужден на 7 лет колонии за хищение 15 млн рублей

Громкое дело о финансовых махинациях в окружении известного артиста подошло к развязке: бывшего концертного директора Олега Газманова Дмитрия Царенко приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 миллионов рублей. История, начавшаяся с рядовой проверки бухгалтерии, обернулась масштабным разбирательством о хищении средств, и теперь в ней поставлена точка — хотя вопросы у публики все еще остаются.

Суть обвинений сводится к тому, что менеджер проводил деньги от концертов в обход кассы: поступления от выступлений шли не на счет компании артиста «ОМГ‑Промо», а через личное ИП Дмитрия Царенко. Сумма хищений составила около 15 миллионов рублей. Тревожный сигнал прозвучал в октябре 2023 года: бухгалтер «ОМГ‑Промо» обратила внимание на подозрительно низкий доход от концерта в «Крокус Сити Холле». Проверка вскрыла схему: деньги за выступление фактически прошли мимо фирмы певца.

Прокуратура запрашивала для Царенко более суровое наказание — 9 лет колонии, штраф в 200 тысяч рублей и четырехлетний запрет на профессиональную деятельность. Сам менеджер вину не признавал, настаивая, что действовал в интересах Олега Газманова. На последнем слове Дмитрий не смог сдержать эмоций: он заплакал и поблагодарил родных и друзей за поддержку.

Позиция самого артиста в суде была однозначной: Олег Газманов заявил, что не знал о схеме с ИП — о ней стало известно только после внутреннего аудита. Однако линия защиты представила показания бывшего сотрудника «ОМГ‑Промо» Андрея Ковалева. Он утверждал, что артист лично определял размеры зарплат, получал отчеты с разбивкой по ИП и обсуждал, что официально повышать оклады не стоит — чтобы не увеличивать налоговую нагрузку. Эти свидетельства добавили делу неоднозначности и показали, насколько запутанной была финансовая структура компании.

Приговор — семь лет общего режима и крупный штраф — стал итогом сложного процесса, где столкнулись разные версии событий и противоречивые показания. Дело не только вскрыло проблемы контроля финансов в концертном бизнесе, но и напомнило, как легко даже отлаженные схемы могут обернуться серьезными последствиями, если прозрачность учета оказывается под вопросом.

По материалам Mash