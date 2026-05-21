Екатерине Волковой из «Ворониных» удалили опухоль: «Процессы уже шли»

44-летняя артистка Екатерина Волкова, известная по роли Веры в многосерийном проекте, решила пройти плановое медицинское обследование. Результаты оказались неожиданными: врачи нашли проблемы в двух местах. Никаких симптомов, указывающих на неладное, до этого не наблюдалось.

«Оказалось, что нашли кое-что в одном месте, и еще кое-что в другом. Все решаемо, не фатально, но факт остается фактом, без симптомов процессы уже шли», — сообщила Волкова в своем телеграм-канал.

Накануне операции Екатерина написала поклонникам:

«Коротко о главном: сегодня иду чинить «механизм». Операция небольшая, но волнение есть».

Хирургическое вмешательство прошло штатно. Врачи удалили новообразование, подробности которого артистка решила оставить в тайне, назвав их «сугубо личными».

Звезда призналась, что раньше не относилась к своему здоровью достаточно ответственно. Она из тех людей, кто обращается к врачам только в крайнем случае. При этом к болезням дочери и домашних питомцев Екатерина относится иначе — готова мчаться в клинику при любом чихе.

«Себя считала железной. По темпераменту такая: готова спасти всех, а собственное здоровье обесцениваю. «Да это пустяки, само пройдет», — поделилась артистка.

Теперь Волкова призывает женщин не повторять ее ошибок и регулярно проходить профилактические осмотры. Она напоминает о необходимости раз в год посещать гинеколога, делать УЗИ молочных желез и органов малого таза, сдавать базовые анализы.

После операции актриса чувствует себя нормально. Ее навещала подруга и коллега по «Ворониным» Юлия Куварзина, которая сделала кадр со спящей в палате приятельницей. Сейчас Екатерина уже выписалась и восстанавливается дома.

Екатерина Волкова известна зрителям по роли Веры в сериале «Воронины», который выходил с 2009 по 2019 год на канале СТС. Актриса также снималась в проектах «Кухня», «СашаТаня», «Универ» и других. Замужем за ведущим и хореографом Андреем Карповым с 2010 года, пара воспитывает дочь Елизавету.

Проблемы со здоровьем наложились на трудности в карьере. Незадолго до госпитализации Волкову уволили из Московского Театра комедии, где она прослужила десять лет.

Причиной, по словам актрисы, стал возраст:

«Слово прозвучало как приговор. Сюзанне в «Фигаро» — 18, Элизе в «Пигмалионе» около того. А мне — 44».

Впрочем, артистка не осталась без работы — она принята в труппу Театра Сатиры.