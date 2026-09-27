Екатерина Волкова высказалась о дочерях: «Харе рожать, возвращайся на танцы»

52-летняя звезда сериалов Екатерина Воронина призналась, что материнство остается для нее самой болезненной темой, и теперь она понимает женщин, которые гордятся взрослыми детьми.

Младшей дочери Волковой, Александре, в июле исполнилось 18 лет. Девушка мечтает работать в киноиндустрии, но не смогла поступить во ВГИК на продюсера. По словам актрисы, дочь решила не сдаваться и пойдет на курсы, чтобы набраться опыта.

«Она хочет работать в киноиндустрии, но не поступила во ВГИК на продюсера. Решила, что будет пробовать идти на курсы, смотреть много кино — потому что продюсер должен знать все, иметь жизненный опыт, как и режиссеры», — поделилась Волкова.

Не меньше тревог у актрисы вызывает и старшая дочь Валерия, которой уже за тридцать. Девушка подарила маме внуков, но с карьерой у нее, по мнению Волковой, большие сложности.

Валерия училась в Германии, освоила профессии психолога и социолога, а также много лет занималась современными танцами.

«Я ее пилю: „Харе рожать, возвращайся на танцы“. Она мне все время говорит: „Ой, Мигель крутой“. Мне интересно сегодня прийти и посмотреть, потому что танец — это всегда красиво», — рассказала актриса.

Екатерина Волкова — российская актриса театра, кино и телевидения, родившаяся в 1974 году в Томске. Она была замужем за писателем и политиком Эдуардом Лимоновым около трех лет, в этом браке у нее родились сын Богдан и дочь Александра.

После развода актриса сохранила уважение к Лимонову и позволяла ему участвовать в воспитании детей. Волкову часто путают с ее тезкой — актрисой, сыгравшей Веру в сериале «Воронины», хотя они не являются родственницами.