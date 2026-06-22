Екатерина Волкова вышла на связь после экстренной госпитализации: «Завтра вылет на гастроли»

Екатерина Волкова. Фото: Global Look Press

Что на самом деле случилось с актрисой.

Екатерина Волкова была госпитализирована из-за острого синусита. Об этом РИА Новости сообщил врач Андрей Рыжов из клинического госпиталя «Лапино». По его словам, после лечения, боли и другие симптомы значительно ослабли, и актриса вернулась к работе.

Почему Екатерина Волкова была экстренно госпитализирована

Напомним, 21 июня Екатерина Волкова сообщила об экстренной госпитализации, но не назвала диагноз.

По словам Андрея Рыжова, у пациентки диагностировали острый синусит с выраженным болевым синдромом. Противовоспалительная терапия дала положительный результат — симптомы регрессировали, трудоспособность восстановилась.

Екатерина Волкова: «Врачи сделали все возможное, чтобы поставить меня на ноги»

И вот и сама Екатерина вышла на связь с подписчиками и порадовала их хорошими новостями.

Актриса поблагодарила врачей госпиталя «Лапино» за помощь, заботу и профессионализм.

«К сожалению, из-за рабочих обязательств мне приходится вписаться уже сегодня, так как завтра у меня вылет на гастроли», - сообщила Екатерина и сказала «Спасибо» подписчикам за переживания, поддержку и теплые слова.

Как отметила Екатерина, ее запланированные гастроли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени состоятся.

«Несмотря на непростую ситуацию, врачи сделали все возможное, чтобы поставить меня на ноги и помочь мне выйти на сцену», - отметила Екатерина Волкова.

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также