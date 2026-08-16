Екатерина Волкова призналась, что попала в актерскую профессию по объявлению

После окончания музыкального училища Екатерина Волкова не планировала становиться актрисой. Однако ее мама настояла на том, чтобы дочь получила высшее образование.

«Мама принесла мне объявление — это было в городе Тольятти — о наборе в филиал ГИТИСа при нашем театре "Колесо". Я сходила и меня взяли», — поделилась артистка.

Волкова не раз рассказывала в интервью о своем пути в профессию. Она признавалась, что изначально хотела заниматься музыкой и даже окончила музыкальное училище по классу фортепиано.

В Тольятти она приехала к родителям и просто решила попробовать свои силы на вступительных экзаменах, не питая особых иллюзий. Однако приемная комиссия разглядела в ней талант, и в итоге экзамены прошли успешно.

Актриса зачислена была без особых трудностей, что, по ее словам, стало для нее полной неожиданностью. Позже она перевелась в Москву и окончила ГИТИС уже в столице.

Начав сниматься в кино, Волкова быстро нашла своего зрителя. При этом актриса всегда подчеркивает, что случайность, приведшая ее в профессию, была счастливой, и она ни разу не пожалела о сделанном выборе.

В одном из интервью Волкова также вспоминала, что в юности мечтала о карьере пианистки, но судьба распорядилась иначе.