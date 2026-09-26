Екатерина Варнава готова вернуться с Кипра в Москву, но за большие деньги

Екатерина Варнава, звезда Comedy Woman, готова ненадолго вернуться в Москву ради выступлений — но на своих условиях. Артистка обозначила ценник для российских заказчиков: 2,8 млн рублей за 5–6 часов работы. Это на 300 тысяч рублей выше, чем стоимость ее участия в зарубежных мероприятиях. При этом стороны готовы обсуждать сумму — возможна скидка.

Главная особенность предложения Варнавы — четкие гарантии для заказчиков. Ради работы в России она отказывается от политических заявлений и обещает, что на корпоративе не будет никаких неожиданностей. Еще одно обязательное условие — напарник: Екатерина подчеркивает, что без него качество выступления снижается.

Быт на время визита тоже продуман до деталей. Поскольку артистка продала квартиру на Патриках и сейчас живет на Кипре, в ее райдере прямо прописано проживание в отеле. Если мероприятие растянется на 2–4 дня, Варнава готова взять на себя расходы на перелет бизнес‑классом и проживание — от заказчика требуется только выполнить бытовой райдер. В него входят салат, фрукты, лосось на гриле, вино и джин — без дополнительных пунктов.

Сейчас фокус Екатерины смещен в сторону зарубежных проектов. Летом она работала на мероприятиях за пределами России — в том числе вела день рождения модели Маргариты Паша вместе с мужем Аллы Пугачевой, иноагентом Максимом Галкиным*, за что получила 2,5 млн рублей. Впереди у артистки новые творческие планы: в сентябре ее ждет арт‑театр в Монако, а затем — кабаре‑мюзикл с гастролями по Америке.

Таким образом, возвращение Варнавы на российские площадки — не смена вектора, а точечные проекты, где все выверено: от суммы гонорара до условий проживания и формата выступления.

По материалам Mash

*Включен в реестр иностранных агентов