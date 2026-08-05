Екатерина Андреева наслаждается премиальным отдыхом на Алтае: сколько она платит

Телеведущая Екатерина Андреева выбрала для отпуска живописный Алтай — и устроила себе по-настоящему комфортный отдых. Звезда сняла двухэтажную виллу с тремя спальнями: из окон открывается вид на горы, а еще у дома есть собственная терраса.

Сама Андреева явно ценит не столько роскошь, сколько атмосферу места. В своих размышлениях она поделилась ощущениями от алтайской природы.

«Настроение алтайское. Спокойствие и тишина. Совсем рядом Катунь. Река несется вскачь вдоль берега, создавая гармонию звуков для расслабления и принятия мира. Мир может быть разным, но если любить его — он ответит тем же», — поделилась Екатерина Андреева в личном блоге.

Цена такого уединения впечатляет. По данным «Звездача», за проживание в шикарных условиях Андреева отдает от 87 тысяч рублей за ночь, причем в стоимость входят только завтраки.

Для телеведущей этот отпуск — про возможность замедлиться и почувствовать единение с природой. При этом, как отмечают в медиапространстве, не одна Андреева отправилась отдыхать в алтайские горы.

Там же сейчас проводит время и недавно уволенная из театра из-за возраста актриса Екатерина Волкова. Правда, ее условия, судя по всему, куда скромнее — что лишь подчеркивает разный подход знаменитостей к организации отпуска.

А вы какую сумму готовы отдать за отдых? Поделитесь в комментариях.