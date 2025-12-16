Егор Крид в инвалидной коляске приехал на съемки «Новогодней ночи» на Первом

Певец Егор Крид принял участие в съемках праздничного концерта для Первого канала, несмотря на недавнюю серьезную травму ноги. Артист получил повреждение во время отдыха в Дубае, однако не стал отменять выступление.

На площадку его доставили в инвалидном кресле, но во время работы Крид передвигался уже при помощи костылей с поддержкой команды.

Как нам рассказали в пресс-службе канала, для съемок, прошедших ночью на "Мосфильме", организаторы подготовили особые условия: сцену оформили как уютную библиотеку, а для певца предусмотрели специальное кресло, чтобы скрыть следы травмы в кадре.

Вместе с коллегой Мотом Крид исполнил их совместный хит этого года — песню "Шарады". Запись стала праздничной версией трека.

Ранее артист уже обращался к поклонникам, чтобы успокоить их после происшествия. Он сообщил, что чувствует себя нормально и скоро ожидает полного восстановления, призвав всех бережно относиться к своему здоровью.

Напомним, все произошло в аэропорту Дубая. Артист упал с лестницы, споткнувшись на последней ступеньке, которую просто не заметил. Сказал, что отвлекся на важное сообщение, пришедшее на телефон.

"Во время падения я услышал характерный хруст. Когда попытался подняться и не смог, то сразу подумал о переломе", — рассказал Крид.

Перед рейсом в Россию он успел обратиться в местный травмпункт, где ему сделали рентген. Снимки показали, что кости целы, и обрадованный певец отправился в аэропорт. Однако во время полета его состояние ухудшилось. Ногу начало сильно тянуть, она стала опухать, что не давало ему уснуть.