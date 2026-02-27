Его Снежная королева: история любви Натальи Климовой и Владимира Заманского

6 февраля российский кинематограф отметил уникальное событие — актер Владимир Петрович Заманский отпраздновал свой 100‑летний юбилей. Но радость от этого знаменательного события омрачилась трагической новостью: 25 февраля стало известно о кончине его супруги, актрисы Натальи Ивановны Климовой. Она не дожила до своего 88‑летия всего два дня.
Звездный путь Натальи Климовой
Наталья Ивановна была почти на 12 лет моложе мужа, но судьба распорядилась так, что она ушла первой. Хотя в их творческом союзе Владимир Петрович был более известен широкой публике благодаря обширной фильмографии, Наталья Ивановна тоже оставила яркий след в кино. Об этом рассказало издание
Ее безусловной вершиной стала роль в фильме‑сказке «Снежная королева» (1966). Образ обжигающе холодной красавицы, способной заморозить человеческие чувства, покорил миллионы зрителей. Волшебница с ледяным взглядом завораживала не одно поколение советских детей.
Еще одна заметная работа — роль роковой красавицы и авантюристки Зои Монроз в картине «Гиперболоид инженера Гарина» (1965).
В жизни же актриса разительно отличалась от своих экранных героинь.
Наталья Климова в роли Снежной королевы. Фото: кадр из фильма "Снежная королева", 1966 год
Театральные подмостки и первые кинороли
Творческий расцвет Натальи Климовой пришелся на 1960‑е годы. После окончания школы‑студии МХАТ в 1963 году она присоединилась к труппе театра "Современник", где служила несколько лет.
Кинокарьера актрисы развивалась стремительно: до 1970 года она снялась в десяти фильмах. Именно в этот период началась ее история с Владимиром Заманским — они поженились еще в 1962 году, когда перед обоими открывались блестящие перспективы.
Испытания на пути к счастью
Молодоженам пришлось преодолевать немало трудностей. Поначалу они ютились в скромном жилище, оборудованном в театральной подсобке. Вскоре супруги столкнулись с серьезным испытанием: Наталья узнала о беременности. В тот момент они приняли непростое решение отложить рождение ребенка, которое впоследствии стало для них тяжелым бременем — из‑за проведенной медицинской процедуры Наталья больше не смогла стать матерью.
Затем актрису постигла еще более тяжелая участь: у нее диагностировали тяжелую форму туберкулеза. Годы лечения, многочисленные операции и больничные палаты отдалили ее от театральной сцены и съемочной площадки.
Вера и новый жизненный этап
Несмотря на все испытания, Наталья Ивановна смогла победить болезнь. После выздоровления она приняла крещение и впоследствии привела к вере мужа. В 1981 году супруги обвенчались в храме.
Вера стала для них опорой, а также подтолкнула к кардинальным переменам в жизни. По инициативе Натальи Ивановны в 1998 году они продали московскую квартиру и перебрались в Муром, где приобрели небольшой дом неподалеку от берега Оки. Из окон их нового жилища открывался вид на старинную Никольскую церковь и Воскресенский женский монастырь.
Последние годы: тишина и умиротворение
Жизнь в Муроме стала для супругов убежищем от городской суеты. Они часто посещали Свято‑Вознесенский женский монастырь, оказывая посильную помощь в его восстановлении.
Еще недавно, в дни празднования юбилея Владимира Петровича, телеэкраны транслировали репортажи об этой удивительной семье актеров‑затворников. В одном из интервью старейший мастер сцены произнес: "Главное, что мы вместе".
Прощание с "Королевой"
Увы, теперь это единение нарушено. "Королева", которая для Владимира Петровича никогда не была "снежной", покинула его.
Наталья Климова похоронена в день своего рождения, 27 февраля, на территории муромского Свято‑Вознесенского женского монастыря — обители, которой супруги отдавали частицу своей души все годы жизни в Муроме.