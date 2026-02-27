Его Снежная королева: история любви Натальи Климовой и Владимира Заманского

Театральные подмостки и первые кинороли

Творческий расцвет Натальи Климовой пришелся на 1960‑е годы. После окончания школы‑студии МХАТ в 1963 году она присоединилась к труппе театра "Современник", где служила несколько лет.

Кинокарьера актрисы развивалась стремительно: до 1970 года она снялась в десяти фильмах. Именно в этот период началась ее история с Владимиром Заманским — они поженились еще в 1962 году, когда перед обоими открывались блестящие перспективы.

Испытания на пути к счастью

Молодоженам пришлось преодолевать немало трудностей. Поначалу они ютились в скромном жилище, оборудованном в театральной подсобке. Вскоре супруги столкнулись с серьезным испытанием: Наталья узнала о беременности. В тот момент они приняли непростое решение отложить рождение ребенка, которое впоследствии стало для них тяжелым бременем — из‑за проведенной медицинской процедуры Наталья больше не смогла стать матерью.

Затем актрису постигла еще более тяжелая участь: у нее диагностировали тяжелую форму туберкулеза. Годы лечения, многочисленные операции и больничные палаты отдалили ее от театральной сцены и съемочной площадки.

Вера и новый жизненный этап

Несмотря на все испытания, Наталья Ивановна смогла победить болезнь. После выздоровления она приняла крещение и впоследствии привела к вере мужа. В 1981 году супруги обвенчались в храме.

Вера стала для них опорой, а также подтолкнула к кардинальным переменам в жизни. По инициативе Натальи Ивановны в 1998 году они продали московскую квартиру и перебрались в Муром, где приобрели небольшой дом неподалеку от берега Оки. Из окон их нового жилища открывался вид на старинную Никольскую церковь и Воскресенский женский монастырь.

Последние годы: тишина и умиротворение

Жизнь в Муроме стала для супругов убежищем от городской суеты. Они часто посещали Свято‑Вознесенский женский монастырь, оказывая посильную помощь в его восстановлении.

Еще недавно, в дни празднования юбилея Владимира Петровича, телеэкраны транслировали репортажи об этой удивительной семье актеров‑затворников. В одном из интервью старейший мастер сцены произнес: "Главное, что мы вместе".

Прощание с "Королевой"

Увы, теперь это единение нарушено. "Королева", которая для Владимира Петровича никогда не была "снежной", покинула его.

Наталья Климова похоронена в день своего рождения, 27 февраля, на территории муромского Свято‑Вознесенского женского монастыря — обители, которой супруги отдавали частицу своей души все годы жизни в Муроме.