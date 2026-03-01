"Он его попробовал": мама SHAMANа отреагировала на его облизывание Байкала

Ролик вызвал бурю негодования: одни обвинили певца в осквернении священного места, другие просто покрутили у виска. Но мама артиста Людмила Дронова неожиданно встала на защиту сына и объяснила, что сама попросила его о таком жесте.

Мама раскрыла тайну

Людмила Дронова призналась в программе "Судьба человека" на канале "Россия-1", что много лет мечтала увидеть Байкал, но пока не получилось. Поэтому, когда сын отправился в поездку, она попросила его передать озеру привет.

"Я давно мечтала побывать на Байкале. И когда он уехал, я сказала: "Будешь на Байкале, поцелуй его от меня". Молодец! Он не только поцеловал, он решил еще и водичку попробовать", — заявила женщина.

По словам мамы, она не видит в поступке сына ничего плохого.

"А сколько людей это делали до него? Те сосульки и лед лизали, и снег этот ели, но ничего не было", — возмутилась Людмила.

С чего все началось

Напомним, SHAMAN отправился на Байкал в середине февраля. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором на фоне живописных льдов сначала поцеловал лед, а затем и вовсе лизнул его.

Позже выяснилось, что перед этим артист выцарапал на льду сердце и имя своей возлюбленной — главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Сам певец на критику отреагировал философски. Он напомнил, что туристы на Байкале регулярно сверлят лунки и пьют из них горячительные напитки через трубочки.

"У туристов на Байкале есть такая традиция... Просто тысячи фотографий этих туристов есть в интернете... И как-то к ним абсолютно ровно, а опять во всем виноват я", — посетовал артист.

Что говорят шаманы и общественность

Кстати, местные шаманы, как пишут СМИ, отнеслись к выходке певца негативно. Депутат Виталий Милонов также осудил действия певца .

Но маме артиста, кажется, все равно на критиков.