«Его не стало»: жена Анатолия Кашпировского расплакалась, говоря о его смерти

В возрасте 87 лет не стало Анатолия Михайловича Кашпировского — советского и российского психотерапевта, телеведущего, автора знаменитых телемостов. Его имя для целого поколения связано с особой атмосферой конца 80‑х: временем больших перемен, надежд и поисков ответов на самые острые вопросы.

Печальную новость подтвердила супруга Анатолия Михайловича — Гулизар. В разговоре с журналистами женщина едва сдерживала слезы. На прямой вопрос она ответила коротко и горько.

«Да, это правда. Сегодня его не стало», — цитирует Гулизар KP.RU.

Когда у нее поинтересовались, болел ли он в последнее время, Гулизар сказала, что это не имеет значения.

«Это уже не имеет значения. О дате похорон мы всем сообщим, его директор сообщит. Сейчас с нами рядом близкие», — добавила вдова Кашпировского.

Видно, что родные и близкие переживают эту утрату очень тяжело — сейчас для них главное — остаться вместе и пройти через это непростое время.

Год назад Гулизар подарила Анатолию Кашпировскому дочку. Девочка стала третьим ребенком психотерапевта.

Всесоюзная известность пришла к Кашпировскому в конце 1980‑х. Его телевизионные «сеансы исцеления» собирали у экранов многомиллионную аудиторию — люди включали телевизоры всей семьей, прислушивались к каждому слову, верили в чудо и искали хоть какую‑то опору в стремительно меняющемся мире. Эти эфиры стали одним из самых ярких и одновременно самых дискуссионных явлений эпохи перестройки: о них спорили ученые и простые зрители, их обсуждали на кухнях и в научных институтах.

Каким бы ни было отношение к методам Кашпировского, нельзя отрицать: он стал частью культурного кода своего времени. Его спокойный голос, уверенные формулировки и особая интонация запомнились миллионам. Теперь эта глава истории закрыта — и остается память о человеке, который сумел стать голосом целой эпохи.