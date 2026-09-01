Ефремов выйдет на сцену с сожительницей и сыном Добровольской, стоявшим на учете у психиатра

Мама Николая Ефремова — ныне покойная актриса Евгения Добровольская. Она всегда очень тревожилась за сына Николая. И поводы для волнений были серьезные — ее тревога складывалась из нескольких линий сразу.

Сейчас Николаю 35 лет, он служит в театре и продолжает актерскую династию. За плечами у него — непростой путь: по слухам, были проблемы с алкоголем, наблюдение у психиатра, а также трагический случай, когда он выпал из окна. Эта история оставила серьезные последствия для здоровья, но, похоже, не сломила стремление оставаться в профессии.

Еще до тяжелых событий актриса в разговорах признавалась: «Николаша актер хороший, но ленивый». А коллега и друг семьи Сергей Майоров позже вспоминал: «Николаша тебя беспокоил больше всех, гены у него бурлящие». То есть мать видела непростой нрав и переживала, справится ли сын с жизненными испытаниями.

У Николая долго не складывалась карьера: были периоды, когда он оставался без работы. Это, конечно, добавляло матери тревог — она видела, как сын сталкивается с профессиональной невостребованностью. В прессе появлялись свидетельства: в семье случались конфликты, в том числе на фоне употребления алкоголя. Соседям тоже бросалось в глаза, что в квартире происходили шумные сцены. Все это, безусловно, заставляло Евгению волноваться.

Летом 2023 года Николай выпал из окна своей квартиры (с третьего этажа). Он получил тяжелейшие травмы: сложные переломы костей таза и бедра, перелом локтя, а также повреждения внутренних органов. Долгое лечение и реабилитация стали для матери дополнительным, очень сильным испытанием, подкосившим ее здоровье.

В последние годы жизни, когда сама Евгения тяжело болела (у нее диагностировали онкологическое заболевание), ее особенно мучила мысль: что будет с Николаем, когда ее не станет? Она надеялась, что в такой ситуации отец, Михаил Ефремов, сможет стать для сына опорой — и даже просила друзей передать бывшему мужу эту просьбу: не бросать Николая. Похоже, что Михаил так и поступает.