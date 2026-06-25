Ефременкова пригрозила новым иском Мондезиру: «Опять обострение»

В своих соцсетях Мондезир не скупился на резкие выражения. Он обвинил Ефременкову в психической нестабильности и даже поставил ей диагноз. По его словам, она якобы страдает нарциссическим расстройством личности и шизофренией.

«Безумие и неадекватность психически нездоровых недомамаш заключается в том, что они сначала разрушают свои семьи, создают легенду, оправдывающую их предательство, клевещут, прикидываясь жертвой, затем забирают детей, чтобы манипулировать ими и не давать общаться с родным отцом, а в конце пытаются лишить отца родительских прав, при этом требуя объяснений, почему он не видит собственных детей и не помогает им. Вы извините, конечно, но это явно психиатрия, причем очень запущенная. Вы когда-нибудь пробовали найти общий язык с патологическим шизофреником с нарциссическим расстройством личности? P.S. Психопаты, люди с НРЛ и шизофреники никогда не признаются в том, что они таковыми являются», — написал Мондезир .

Также он заявил, что попытки Ефременковой лишить его родительских прав продиктованы исключительно личной неприязнью и желанием отомстить, а не заботой о детях.

Юлия не стала отмалчиваться. В ответном посте она назвала поведение бывшего мужа очередным обострением, связанным с выходом его новой песни. Она также пригрозила подать на него в суд за клевету — и отметила, что это будет не первый подобный иск.

«У пацана там опять обострение. Решил хайпануть на мне и на детях, потому что выпустил песню. Он теперь у нас певец. Ну захотел поддержки от меня — он ее получит! С утра мои подписчики стали присылать мне очередные его выпады в мою сторону. Ну хорошо, будет тебе разъяснительная бригада!», — написала Ефременкова.

Юлия Ефременкова и Мондезир познакомились в 2021 году на съемках реалити-шоу «Беременна в 16». Их роман развивался стремительно — вскоре у пары родился сын, а затем и второй. Однако официально в браке они так и не состояли. Отношения закончились громким разрывом, после чего Ефременкова обвинила блогера в домашнем насилии и подала на алименты.

В мае 2026 года суд встал на сторону Юлии, признав Мондезира виновным в систематических побоях и оскорблениях . Теперь он обязан выплачивать четверть дохода на содержание детей — на данный момент это около 200 тысяч рублей ежемесячно.

Это уже не первый публичный конфликт бывших возлюбленных. Ранее Мондезир обвинял Ефременкову в том, что она препятствует его общению с сыновьями. Юлия, в свою очередь, заявляла, что готова пойти на мировую, если бывший партнер перестанет поливать ее грязью в интернете.

«Вот так и живем. У меня он идиот, и я ничего не хочу. Я же сказала, подай на меня в суд. Я говорю, я тебя и не отмазываю ни от кого. Дети тебя видят, когда ты хочешь. На выходных их можно забрать, если ты свободен», — парировала Ефременкова накануне. Теперь судьбу конфликта, похоже, снова будет решать суд.