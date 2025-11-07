Ефременкова пригрозила Мондезиру лишением прав на сыновей: "Церемониться не собираюсь"

Мондезир и Юлия Ефременкова. Фото: соцсети Юлии Ефременковой

Экс-участница «Дома-2» Ефременкова хочет лишить Мондезира прав на сыновей-близнецов

Бывшая участница 'Дома-2' Юлия Ефременкова вышла из себя из-за поведения отца ее сыновей-близнецов Мондезира. Она заявила, что лишит его прав на детей. Что опять натворил Мондезир?

Угрозы Ефременковой Мондезиру

Экс-участница и бывшая ведущая 'Дома-2' Юлия Ефременкова одна растит сыновей-близнецов, которых родила от Мондезира. Папа мальчиков безответственно относится к своему отцовству. Юлия устала воевать с Мондезиром за алименты.

Она подала иск в суд. И выиграла его. В случае, если Мондезир продолжит уклоняться от своих обязанностей, Юля придумала ему суровую кару.

"Будет лишение родительских прав. Родители — это люди, которые участвуют в жизни своих детей. Я больше церемониться не собираюсь", — написала Юлия Ефременкова в личном блоге.

Мондезир виделся с сыновьями в феврале этого года. Фото: соцсети Юлии Ефременковой

Когда расстались Мондезир и Ефременкова?

Юлия Ефременкова и Мондезир начали отношения на проекте 'Дом-2'. После ухода с телестройки пара то расставалась, то вновь воссоединялась. Окончательно Ефременкова и Мондезир разорвали отношения после рождения сыновей-близнецов.

Кристиану и Даниэлю не было и года, когда их родители расстались. Юлия обвиняла Мондезира в грубом обращении с ней. Она рассказывала о его манипуляциях и рукоприкладстве. Он говорил, что это выдумки.

В первое время после разрыва Мондезир вел себя как ответственный родитель. Он регулярно виделся с сыновьями, гулял с ними и помогал Юлии растить близнецов. Но со временем ему надоело быть приходящим папой. Мондезир растворился в тумане.

Юля в какой-то момент заявила, что ее терпение лопнуло, и подала иск в суд на алименты. В сентябре детям Ефременковой исполнилось по три года. Своего папу мальчики не видели уже довольно давно.

А вы как считаете, Мондезир испугается угроз Юлии Ефременковой или ему все равно? Ответьте в комментариях.

