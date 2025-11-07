Ефременкова пригрозила Мондезиру лишением прав на сыновей: "Церемониться не собираюсь"

Когда расстались Мондезир и Ефременкова?

Юлия Ефременкова и Мондезир начали отношения на проекте 'Дом-2'. После ухода с телестройки пара то расставалась, то вновь воссоединялась. Окончательно Ефременкова и Мондезир разорвали отношения после рождения сыновей-близнецов.

Кристиану и Даниэлю не было и года, когда их родители расстались. Юлия обвиняла Мондезира в грубом обращении с ней. Она рассказывала о его манипуляциях и рукоприкладстве. Он говорил, что это выдумки.

В первое время после разрыва Мондезир вел себя как ответственный родитель. Он регулярно виделся с сыновьями, гулял с ними и помогал Юлии растить близнецов. Но со временем ему надоело быть приходящим папой. Мондезир растворился в тумане.

Юля в какой-то момент заявила, что ее терпение лопнуло, и подала иск в суд на алименты. В сентябре детям Ефременковой исполнилось по три года. Своего папу мальчики не видели уже довольно давно.

